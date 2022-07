Tudi Barguil zaradi okužbe zapustil Tour

Warren Barguil je leta 2017 osvojil majico za najboljšega hribolazca na Touru. Pred Barguilom so morali francosko pentljo zaradi pozitivnih koronskih testov zapustiti George Bennett, Geoffrey Bouchard, Vegard Stake Laengen, Guillaume Martin in Luke Durbridge. Naslednja obvezna testiranja za celotno karavano so na sporedu v ponedeljek, vendar imajo kolesarji znotraj matičnih ekip pogostejše koronske teste.