Pogačar v kronometru premagal Van der Poela za pičlih 31 stotink

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Slovenski kolesar Tadej Pogačar je na dirki po Švici zabeležil še drugo etapno zmago. Potem ko je bil kolesar ekipe UAE Emirates-XRG najboljši v uvodni, je dobil tudi četrto etapo, 23,7 kilometra dolg kronometer v Aarburgu. V tesnem dvoboju je le za 31 stotink sekunde premagal tradicionalnega tekmeca, Nizozemca Mathieua van der Poela.

S sedmimi sekundami zaostanka je tretje mesto zasedel Norvežan Tobias Foss, svetovni prvak v tej disciplini iz leta 2022. Primož Roglič je na ravninski progi zaostal 38 sekund in zasedel 12. mesto. Domen Novak se je uvrstil na 100. mesto, za moštvenim kolegom Pogačarjem je zaostal tri minute in pet sekund.

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Pogačar ima pred zadnjo, zahtevno etapo, ki se bo končala na vrhu vzpona, na prvem mestu skupnega seštevka zdaj štiri minute in 22 sekund prednosti pred Ekvadorcem Richardom Carapazom, ki je obdržal drugo mesto. Z zaostankom štirih minut in 27 sekund je tretji Čeh Mathias Vacek, ki se je izkazal s četrtim časom v kronometru. Roglič je napredoval na deveto mesto, za rojakom zaostaja šest minut in štiri sekunde.

Pogačar je dokazal, da je pred dirko po Franciji, enem izmed vrhuncev sezone, odlično pripravljen tudi v vožnji na čas. Čeprav najboljših specialistov te discipline, kot sta Remco Evenepoel in Filippo Ganna, ni bilo na startu, je pokazal, da lahko zmaga tudi na kronometrih, ki mu ne ustrezajo najbolj. Slovenski as se je na progo podal kot zadnji, že na vmesnem času, po dobrih desetih kilometrih, je bil najhitrejši. Na vmesnem času mu je najbližji Vacek, bil je počasnejši za vsega sedem desetink, v drugi polovici proge pa je bil od Slovenca hitrejši van der Poel, a vseeno nekoliko premalo, da bi ga prehitel.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

"Danes je bilo res vroče, proga pa res hitra. Počutil sem se odlično. Nisem vedel, da se borim za zmago; želel sem dati le vse od sebe. Vedel sem, da sem blizu, a po vmesni točki nisem imel informacij o časovnih razlikah. Poskušal sem iti na vso moč do cilja, dobro mi je uspelo, zelo sem vesel zmage," je organizatorjem dejal Pogačar in takoj napovedal, da se bo v nedeljo boril še za eno etapno zmago.

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