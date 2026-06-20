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Kolesarstvo

Pogačar v kronometru premagal Van der Poela za pičlih 31 stotink

Basel, 20. 06. 2026 17.30 pred 5 dnevi 3 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je zmagovalec kronometra kolesarske dirke po Švici. Slovenski šampion je za pičlih 31 stotink premagal Nizozemca Mathieua van der Poela in utrdil svojo prednost v skupni razvrstitvi. Pred kolesarji je le še ena etapa. Primož Roglič je kronometer končal na dvanajstem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je na dirki po Švici zabeležil še drugo etapno zmago. Potem ko je bil kolesar ekipe UAE Emirates-XRG najboljši v uvodni, je dobil tudi četrto etapo, 23,7 kilometra dolg kronometer v Aarburgu. V tesnem dvoboju je le za 31 stotink sekunde premagal tradicionalnega tekmeca, Nizozemca Mathieua van der Poela.

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S sedmimi sekundami zaostanka je tretje mesto zasedel Norvežan Tobias Foss, svetovni prvak v tej disciplini iz leta 2022. Primož Roglič je na ravninski progi zaostal 38 sekund in zasedel 12. mesto. Domen Novak se je uvrstil na 100. mesto, za moštvenim kolegom Pogačarjem je zaostal tri minute in pet sekund.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pogačar ima pred zadnjo, zahtevno etapo, ki se bo končala na vrhu vzpona, na prvem mestu skupnega seštevka zdaj štiri minute in 22 sekund prednosti pred Ekvadorcem Richardom Carapazom, ki je obdržal drugo mesto. Z zaostankom štirih minut in 27 sekund je tretji Čeh Mathias Vacek, ki se je izkazal s četrtim časom v kronometru. Roglič je napredoval na deveto mesto, za rojakom zaostaja šest minut in štiri sekunde.

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Pogačar je dokazal, da je pred dirko po Franciji, enem izmed vrhuncev sezone, odlično pripravljen tudi v vožnji na čas. Čeprav najboljših specialistov te discipline, kot sta Remco Evenepoel in Filippo Ganna, ni bilo na startu, je pokazal, da lahko zmaga tudi na kronometrih, ki mu ne ustrezajo najbolj.

Slovenski as se je na progo podal kot zadnji, že na vmesnem času, po dobrih desetih kilometrih, je bil najhitrejši. Na vmesnem času mu je najbližji Vacek, bil je počasnejši za vsega sedem desetink, v drugi polovici proge pa je bil od Slovenca hitrejši van der Poel, a vseeno nekoliko premalo, da bi ga prehitel.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

"Danes je bilo res vroče, proga pa res hitra. Počutil sem se odlično. Nisem vedel, da se borim za zmago; želel sem dati le vse od sebe. Vedel sem, da sem blizu, a po vmesni točki nisem imel informacij o časovnih razlikah. Poskušal sem iti na vso moč do cilja, dobro mi je uspelo, zelo sem vesel zmage," je organizatorjem dejal Pogačar in takoj napovedal, da se bo v nedeljo boril še za eno etapno zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Mislim, da bo jutri brutalna etapa, popolnoma drugačna od tistih, ki smo jo imeli v zadnjih nekaj dneh. Resnično se je veselim, da se bom lahko preizkusil tudi v gorah. Danes je bila kronometer ravninski, jutri pa bo pred mano ena najtežjih gorskih etap doslej. Lahko bom videl, kje trenutno sem," se zadnje etape veseli dvakratni svetovni prvak.

Sedemindvajsetletni Pogačar je vknjižil 119. zmago v karieri, 11. letošnjo in deveto na kronometrih.

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KOMENTARJI3

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Podlesničar
20. 06. 2026 20.54
Spet našvasan k mamba... 😆
Odgovori
-2
0 2
prost1
20. 06. 2026 19.03
Super forma očitno tudi na novem klesu za kronometer. Dobri obeti za francosko dirko.
Odgovori
+5
7 2
Vrag je odnesel šalo
20. 06. 2026 18.47
Bravo Pogi 💪💪💪👑🥇
Odgovori
+7
9 2
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