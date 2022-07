Tudi Pogačar je iz mesa in krvi, a zagotavlja, da Toura še ni konec

Ko je imel zmagovalec etape in novi nosilec rumene majice Jonas Vingegaard do vrha prelaza Granon še dobrih 500 metrov, se je režiser prenosa osredotočil na Adama Yatesa in Davida Gauduja, ki sta se z zadnjimi atomi močmi prebijala proti cilju. Na desni strani ceste je med sicer navdušeno množico stal nič kaj navdušen moški. V rokah je imel slovensko zastavo, na obrazu pa povsem brezizrazno grimaso. Le kje je Tadej Pogačar, si je verjetno mislil. In zagotovo ni bil edini. Za slovenskim šampionom je pri 23 letih na tretjem Touru prva resnejša kriza. Izgubil je tri minute, a takoj poudaril: Toura še ni konec!

icon-expand Jonas Vingegaard je "slekel" Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku ima pred njim prednost dveh minut in 22 sekund. FOTO: AP

Težave s koronavirusom so dodobra zdesetkale ekipo Tadeja Pogačarja. Ostal je brez pomočnikov Vegarda Stakea Laengna in Georgea Bennetta, Rafalu Majki pa so organizatorji kljub pozitivnemu testu dovolili nadaljevati z dirko. Pričakovati je bilo, da bodo ostale ekipe, predvsem Jumbo-Visma, skušale izkoristiti težave emiratov. Na prvi resni alpski etapi z dvema vzponoma ekstra kategorije se je to tudi zgodilo. Na vzponu na Col du Galibier je Jumbo-Visma osamila dvakratnega zmagovalca Toura, a se ta ni dal. Ko je na vrh kultnega prelaza pripeljal skupaj z Jonasom Vingegaardom, ki je bil takrat brez pomočnikov, nič ni kazalo na to, da bi utegnil ostati brez rumene majice.

Po grimasi, ki jo je pred sklepnim vzponom na Col du Granier namenil objektivu kamere na motorju, bi lahko sklepali, da je s Pogačarjem vse v najlepšem redu. Nato pa se je znova začel pritisk Jumbo-Visme. Tempo je nekaj časa narekoval tudi Primož Roglič, ki se je na spustu uspel vrniti v glavnino. V naslednjem poskusu pa je taktika nizozemskega moštva le obrodila sadove. Ob napadu Romaina Bardeta Pogačar ni zganjal panike, ko pa se je 4,6 kilometra pred vrhom izstrelil Vingegaard, slovenski as ni imel pravega odgovora. Začel se je boj za omejitev izgube, ki je bila na koncu precejšnja. Danec je v primerjavi s Pogačarjem pridobil 2:51. 11 kilometrov do konca je bil Pogačar dobro razpoložen, nato je sledila kriza:

V taboru emiratov so lahko še bolj zaskrbljeni, ker so Pogačarja do konca za seboj pustili tudi ostali konkurenti v skupnem seštevku. Romain Bardet je za Vingegaardom zaostal 1:10, Geraint Thomas 1:38, David Gaudu 2:04, Adam Yates pa 2:10. V takšni krizi ga, odkar je del svetovne serije, še nismo videli.

Pogačar odločen: Toura še ni konec! Tudi zato so se takoj po etapi začela vprašanja, kje se je zalomilo Tadeju Pogačarju. "Je koronavirus ujel še četrtega člana emiratov?" so se spraševali novinarski kolegi v medijskem središču. Volk s Klanca pri Komendi pa se je raje osredotočil na športno plat 11. etape. "Jumbo-Visma je opravila sijajno taktično delo. Na zadnjem klancu je bilo res zahtevno. Izgubil sem tri minute, a morda jih že jutri dobim nazaj. Želim dirkati do konca. Toura še ni konec," je bil odločen slovenski šampion, ki ni želel iskati izgovorov. Kot je še povedal, se je na vzponu do prelaza Galibier počutil dobro, a potem ni imel več pravih nog. "Trpel sem do ciljne črte. Kdo ve, morda zardi pomanjkanja hrane in napadov ostalih, morda pa samo ni bil moj dan."

icon-expand Tadej Pogačar je tokrat klonil kljub izjemni podpori slovenskih navijačev. Ob trasi 11. etape se jih je zbralo več tisoč. FOTO: AP