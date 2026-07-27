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Kolesarstvo

Tudi tujim medijem počasi zmanjkuje presežnikov

Pariz, 27. 07. 2026 07.34 pred 2 urama 4 min branja 21

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Tuji mediji so z izbranimi besedami opisali zmagoslavje slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na letošnji dirki po Franciji. Po petem zmagoslavju se je pridružil elitni druščini petkratnih zmagovalcev Toura, v kateri so Belgijec Eddy Merckx, Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault ter Španec Miguel Indurain.

Francozi: Nedotakljiv, neusmiljen, neuklonljiv

"Tadej Pogačar se je povzpel na kolesarski Olimp, peta zvezdica pa ga je izstrelila v galaksijo velikanov dirke po Franciji," je zapisal francoski časnik Le Parisien, medtem ko je osrednji francoski športni časnik L'Equipe dodal: "Monumentalno. Mathieu van der Poel je dobil zaključno etapo, ki je vredna kolesarskega spomenika, Tadej Pogačar pa je izenačil rekord petih zmag na dirki po Franciji."

"Nedotakljiv, neusmiljen in neuklonljiv: Tadej Pogačar se je s peto zmago zapisal med legende Toura," je zgodovinsko zmagoslavje 27-letnega kolesarja iz Klanca pri Komendi pospremil časnik Le Figaro.

Tadej Pogačar je sedemkrat nastopil na Touru in še nikoli ni bil slabši kot drugi.
Tadej Pogačar je sedemkrat nastopil na Touru in še nikoli ni bil slabši kot drugi.
FOTO: Profimedia

Italijani: Pariz je okronal cesarja

O petem zmagoslavju Pogačarja na kolesarski dirki vseh dirk so se razpisali tudi v drugih državah. Na Apeninskem polotoku je osrednji italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport zapisal: "Tadej Pogačar je petič okronan za kralja, hkrati pa je dokončno utrdil svoj legendarni status. Z osvojitvijo pete dirke po Franciji se je pridružil največjim imenom tega športa - Jacquesu Anquetilu, Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu in Miguelu Indurainu."

"Pogačar V - Pariz je okronal cesarja. Pogačar je postal legenda in osvojil svojo peto dirko po Franciji," je zapisal Tuttosport, medtem ko je Corriere della Sera dodala: "Kar je bilo še pred dvema letoma zgolj tradicionalni častni krog po Parizu, se je letos razvilo v eno največjih etap dirke po Franciji. Za to sta zaslužna dva izjemna kolesarja - petkratni zmagovalec Tadej Pogačar in genialni Mathieu van der Poel."

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 Španci: Legenda, ki se šele ogreva 

Mediji iz kolesarske velesile Španije so s superlativi pospremili absolutnega zmagovalca francoske pentlje v letih 2020, 2021, 2024, 2025 in 2026.

"Pogačar je legenda. Ne zadovolji se zgolj z zmago - želi zmagati s slogom in pisati zgodovino. S petim slavjem na Touru je dodal novo veličastno poglavje in si zagotovil mesto med največjimi prvaki," je zapisal AS, medtem ko je Marca dodala: "Pri 27 letih se je pridružil Anquetilu, Merckxu, Hinaultu in Indurainu. Pet zmag na Touru je dolgo veljalo za mejo, rezervirano le za največje legende. Pogačar pa tega ni dosegel kot nekdo, ki je zgolj opravil svojo nalogo, temveč kot nekdo, ki se je šele ogrel."

Na Touru ima že 26 etapnih zmag.
Na Touru ima že 26 etapnih zmag.
FOTO: Profimedia

 

Podvig odmeval celo na Otoku

"Neutrudni Tadej Pogačar je osvojil svojo peto dirko po Franciji in izenačil rekord. Toda njegovega izjemnega uspeha ni mogoče obravnavati brez zadržkov. Naivno bi bilo slaviti petkratnega zmagovalca Toura brez razumevanja širšega konteksta. Pogačar je nedvomno fenomen, vendar njegovo okolje še vedno nosi breme manj slavnih obdobij kolesarstva," je o Pogačarjevem velikem zmagoslavju na najbolj prestižni večetapni kolesarski preizkušnji na svetu zapisal angleški časnik The Guardian.

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V Mercxkovi deželi pišejo o treh tednih prevlade

V Belgiji so prav tako z izbranimi besedami opisali maestralne predstave Pogačarja v Franciji. "Tour rekordov in mejnikov. Ali je bil bolan ali ne, je ostalo skrivnost vse do prihoda v Pariz. Jasno pa je eno, Tadej Pogačar je s peto skupno zmago izenačil rekord, potem ko je tri tedne povsem prevladoval in podiral rekord za rekordom," je zapisal belgijski Het Laatste Nieuws.

"Po porazu v ekipnem kronometru in težavah z virusom v moštvu se je zdelo, da je mojstrski Tadej Pogačar ranljiv. A od Barcelone do Pariza je znova prevladoval. S peto skupno zmago je poskrbel, da v zgodovini Toura zdaj obstaja elitna 'družba petih'," je zapisal nizozemski časnik De Telegraaf.

Elizejske poljane so bile znova slovenske.
Elizejske poljane so bile znova slovenske.
FOTO: AP

Avstrijci o "prijaznem kanibalu"

"Neverjetni Pogačar osvojil svojo peto dirko po Franciji," je zapisal avstrijski časnik Kronen Zeitung, medtem ko je Kurier dodal, da je Pogačar "prijazni Kanibal, ki prevladuje v svetu kolesarstva in še naprej podira rekorde v tem športu."

"Neustavljiv, nepremagljiv - Pogačar. Sedemindvajsetletnik se je s peto skupno zmago izenačil z Eddyjem Merckxom. Še naprej podira rekorde, požanje občudovanje, a tudi prejema vse več žvižgov," je zapisal švicarski Tages-Anzeiger, medtem ko je Neue Zürcher Zeitung dodal: "Tadej Pogačar je postal rekorder dirke po Franciji. Iz brezskrbnega mladeniča je zrasel v pravega vodjo."

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'Že pred dvema letoma sem rekel, da bo presegel Merckxa'

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KOMENTARJI21

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metallica-one
27. 07. 2026 10.22
Ta trenutek največji in totalna dominanca. Ne vidim kdo bi ga lahko v kratkem premagal
Odgovori
0 0
Brus1234
27. 07. 2026 10.18
Res je car. Postavljajo ga ob bok največjim, upravičeno. Me pa zanima, kdo od največjih je pomagal svojemu moštvenemu kolegu, da je dobil etapo, obdržal majico... ? Od tukaj naprej je Tadej car z velikim srcem.
Odgovori
+1
1 0
exdetektiv
27. 07. 2026 10.13
Vsi smo lahko ponosni na vrhunskega kolesarja Tadeja Pogačarja. Vse čestitke in spoštovanje.
Odgovori
+1
1 0
armenius
27. 07. 2026 10.06
ok, dober je, ampak ne pretiravat.
Odgovori
-1
1 2
Resnico ti povem
27. 07. 2026 10.04
🇸🇮 Tadej Pogačar – ponos Slovenije, navdih sveta! 🚴‍♂️🏆S peto zmago na Dirki po Franciji se je Tadej Pogačar dokončno zapisal med največje legende kolesarstva. Ni le zmagovalec – s svojim pogumom, napadalnim slogom in nepopustljivostjo je spremenil način dirkanja ter navdušil ves športni svet.Slovenci smo lahko neizmerno ponosni, da imamo človeka, ki s talentom, trdim delom in skromnostjo dokazuje, da lahko tudi manjše države dosežejo največje svetovne uspehe.Hvala, Tadej! Ostajaš navdih Sloveniji in prihodnjim generacijam.. 🇸🇮❤️
Odgovori
+1
1 0
mahar123
27. 07. 2026 09.52
neizmerno ponosni!
Odgovori
+3
3 0
Yon Dan
27. 07. 2026 09.26
Vse čestitke in spoštovanje. Slovenija, prodana neonacistični, satanistični eliti in EU, ga ne zasluži.
Odgovori
-5
1 6
Malo_sutra
27. 07. 2026 09.13
Poraja se vprasanje, kaj mi gledalci imamo od tega?
Odgovori
-12
3 15
ptuj.si
27. 07. 2026 09.23
Poraja se vprašanje zakaj komentiraš nekaj kar te ne zanima.
Odgovori
+12
13 1
kryptix
27. 07. 2026 09.28
Kaj ima moj sosed od tega ko navija za Barcelono, real Madrid, LA Lakers,...? Ko v kolesarstvu omenijo zmagovalca se ne omenja ekip ampak zmagovalca. Vem da je leta 1985 zmagal Hinault ampak nimam pojma katera ekipa.... skratka ni pomembna ekipa ampak ime in država zmagovalca. Ekipe menjajo ime pogosteje kot jaz gate zato sploh ni pomembna ekipa. Samo zmagovalec in njegovo poreklo.
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+1
2 1
kryptix
27. 07. 2026 09.31
Slovenec Pogačar bo vedno omenjen kot vsaj 5x zmagovalec Toura. Čez 50 let ne bo važno za katero ekipo je vozil ker bo ta ekipa imela drugo ime ali pa je ne bo več. Zmagovalec in od kot prihaja ostane za vedno.
Odgovori
+3
4 1
kryptix
27. 07. 2026 09.37
Pri fuzbalu poznamo kateri klub je zmagal in nimamo pojma kateri igralci so igrali npr leta 1966 v tem klubu. Pri kolesarstvu poznamo zmagovalce in nimamo pojma kateri klub. Ravno obratno zato je pomembno da je to Slovenec.
Odgovori
+2
3 1
poper00
27. 07. 2026 09.40
In kaj bi ti rad imel od tega?
Odgovori
+0
1 1
enaleteca
27. 07. 2026 08.50
Zdaj si postal tudi legenda, že prej si bil, toda zdaj si največja! Čestitke!!!
Odgovori
+3
4 1
Yoda
27. 07. 2026 08.48
Pogi se je statistično izenačil z legendami kolesarstva... če pa pogledamo, pod kakšnimi pogoji so vozili pred 50 leti... težja kolesa, ročne prestave, vzpon na Huez je bil po makadamu... Vprašanje je, kako bi Pogačar zmagoval s kolesom Edija Mercxsa?
Odgovori
+0
4 4
ne rabimo predsednika
27. 07. 2026 09.14
primerjava ni na mestu, takrat so imeli vsi približno enaka kolesa. Tadej Pogačar je "non plus ultra"
Odgovori
+2
3 1
Emica 222
27. 07. 2026 08.33
Bravo in čestitke.
Odgovori
+6
7 1
ne rabimo predsednika
27. 07. 2026 08.32
Le Parisien sem odprl, na prvi foto (največji) ni Pogačar ampak Sacré-Cœur, šele na drugi manjši je
Odgovori
+1
2 1
Posteni
27. 07. 2026 08.28
Ponos 💪
Odgovori
+4
6 2
supergigi
27. 07. 2026 08.05
Čestitke 🏆
Odgovori
+9
11 2
ptuj.si
27. 07. 2026 08.01
Bravo Pogi .
Odgovori
+11
12 1
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