Tudi tujim medijem počasi zmanjkuje presežnikov

Francozi: Nedotakljiv, neusmiljen, neuklonljiv

"Tadej Pogačar se je povzpel na kolesarski Olimp, peta zvezdica pa ga je izstrelila v galaksijo velikanov dirke po Franciji," je zapisal francoski časnik Le Parisien, medtem ko je osrednji francoski športni časnik L'Equipe dodal: "Monumentalno. Mathieu van der Poel je dobil zaključno etapo, ki je vredna kolesarskega spomenika, Tadej Pogačar pa je izenačil rekord petih zmag na dirki po Franciji." "Nedotakljiv, neusmiljen in neuklonljiv: Tadej Pogačar se je s peto zmago zapisal med legende Toura," je zgodovinsko zmagoslavje 27-letnega kolesarja iz Klanca pri Komendi pospremil časnik Le Figaro.

Tadej Pogačar je sedemkrat nastopil na Touru in še nikoli ni bil slabši kot drugi. FOTO: Profimedia

Italijani: Pariz je okronal cesarja

O petem zmagoslavju Pogačarja na kolesarski dirki vseh dirk so se razpisali tudi v drugih državah. Na Apeninskem polotoku je osrednji italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport zapisal: "Tadej Pogačar je petič okronan za kralja, hkrati pa je dokončno utrdil svoj legendarni status. Z osvojitvijo pete dirke po Franciji se je pridružil največjim imenom tega športa - Jacquesu Anquetilu, Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu in Miguelu Indurainu." "Pogačar V - Pariz je okronal cesarja. Pogačar je postal legenda in osvojil svojo peto dirko po Franciji," je zapisal Tuttosport, medtem ko je Corriere della Sera dodala: "Kar je bilo še pred dvema letoma zgolj tradicionalni častni krog po Parizu, se je letos razvilo v eno največjih etap dirke po Franciji. Za to sta zaslužna dva izjemna kolesarja - petkratni zmagovalec Tadej Pogačar in genialni Mathieu van der Poel."

Španci: Legenda, ki se šele ogreva Mediji iz kolesarske velesile Španije so s superlativi pospremili absolutnega zmagovalca francoske pentlje v letih 2020, 2021, 2024, 2025 in 2026. "Pogačar je legenda. Ne zadovolji se zgolj z zmago - želi zmagati s slogom in pisati zgodovino. S petim slavjem na Touru je dodal novo veličastno poglavje in si zagotovil mesto med največjimi prvaki," je zapisal AS, medtem ko je Marca dodala: "Pri 27 letih se je pridružil Anquetilu, Merckxu, Hinaultu in Indurainu. Pet zmag na Touru je dolgo veljalo za mejo, rezervirano le za največje legende. Pogačar pa tega ni dosegel kot nekdo, ki je zgolj opravil svojo nalogo, temveč kot nekdo, ki se je šele ogrel."

Na Touru ima že 26 etapnih zmag. FOTO: Profimedia

Podvig odmeval celo na Otoku

"Neutrudni Tadej Pogačar je osvojil svojo peto dirko po Franciji in izenačil rekord. Toda njegovega izjemnega uspeha ni mogoče obravnavati brez zadržkov. Naivno bi bilo slaviti petkratnega zmagovalca Toura brez razumevanja širšega konteksta. Pogačar je nedvomno fenomen, vendar njegovo okolje še vedno nosi breme manj slavnih obdobij kolesarstva," je o Pogačarjevem velikem zmagoslavju na najbolj prestižni večetapni kolesarski preizkušnji na svetu zapisal angleški časnik The Guardian.

V Mercxkovi deželi pišejo o treh tednih prevlade

V Belgiji so prav tako z izbranimi besedami opisali maestralne predstave Pogačarja v Franciji. "Tour rekordov in mejnikov. Ali je bil bolan ali ne, je ostalo skrivnost vse do prihoda v Pariz. Jasno pa je eno, Tadej Pogačar je s peto skupno zmago izenačil rekord, potem ko je tri tedne povsem prevladoval in podiral rekord za rekordom," je zapisal belgijski Het Laatste Nieuws. "Po porazu v ekipnem kronometru in težavah z virusom v moštvu se je zdelo, da je mojstrski Tadej Pogačar ranljiv. A od Barcelone do Pariza je znova prevladoval. S peto skupno zmago je poskrbel, da v zgodovini Toura zdaj obstaja elitna 'družba petih'," je zapisal nizozemski časnik De Telegraaf.

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