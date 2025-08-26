Turner dobil sprint, Gaudu oblekel rdečo majico

David Gaudu je majico vodilnega prevzel zaradi manjšega seštevka dosedanjih uvrstitev, z Dancem Jonasom Vingegaardom imata namreč na vrhu seštevka enak čas. Na tretjem mestu je Italijan Giulio Ciccone, ki zaostaja osem sekund.

V najdaljši etapi španske pentlje je pričakovano prišlo do sprinterskega obračuna, ta pa je postregel s presenetljivim zmagovalcem. To je postal Ben Turner, za katerega je to prva zmaga v etapah tritedenskih dirk, skupno pa šele tretja v karieri, potem ko je letos dobil tretjo etapo dirke po Poljski, pred dvema letoma in pol pa je bil najboljši še na enodnevni dirki po Murcii.

Drugo mesto je pripadlo prvemu favoritu Jasperju Philipsenu, ki je bil malce zaprt, a se tudi kasneje iz zavetrja ni mogel približati Turnerju. Tretje mesto je zasedel še en Belgijec in Philipsenov ekipni kolega Edward Planckaert. "Ne vem, kaj naj rečem. Za mano je resnično nor teden," je v izjavi za organizatorje dejal Turner, ki je dva dni dirkal v Belgiji na Renewi Touru, potem pa ga je ekipa poklicala na start Vuelte v Torinu.