Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Turner dobil sprint, Gaudu oblekel rdečo majico

Lyon, 26. 08. 2025 17.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Britanec Ben Turner je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Španiji od italijanskega mesta Susa do francoskega Voirona (206,7 km). Pričakovano je prišlo do sprinterskega zaključka, v katerem je 26-letni Britanec ugnal prvega favorita, Belgijca Jasperja Philipsena. Rdečo majico vodilnega je oblekel Francoz David Gaudu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

David Gaudu je majico vodilnega prevzel zaradi manjšega seštevka dosedanjih uvrstitev, z Dancem Jonasom Vingegaardom imata namreč na vrhu seštevka enak čas. Na tretjem mestu je Italijan Giulio Ciccone, ki zaostaja osem sekund.

V najdaljši etapi španske pentlje je pričakovano prišlo do sprinterskega obračuna, ta pa je postregel s presenetljivim zmagovalcem. To je postal Ben Turner, za katerega je to prva zmaga v etapah tritedenskih dirk, skupno pa šele tretja v karieri, potem ko je letos dobil tretjo etapo dirke po Poljski, pred dvema letoma in pol pa je bil najboljši še na enodnevni dirki po Murcii.

Drugo mesto je pripadlo prvemu favoritu Jasperju Philipsenu, ki je bil malce zaprt, a se tudi kasneje iz zavetrja ni mogel približati Turnerju. Tretje mesto je zasedel še en Belgijec in Philipsenov ekipni kolega Edward Planckaert. "Ne vem, kaj naj rečem. Za mano je resnično nor teden," je v izjavi za organizatorje dejal Turner, ki je dva dni dirkal v Belgiji na Renewi Touru, potem pa ga je ekipa poklicala na start Vuelte v Torinu.

Ben Turner
Ben Turner FOTO: Profimedia

"Želel sem priti na Vuelto v dobri formi, a imel sem težave z nogami že od Gira. Ekipa je kljub temu ves čas verjela vame. Šel sem na Renewi Tour, a po dveh dneh so mi rekli, da me potrebujejo tu. Seveda sem se odzval, rad dirkam na teh preizkušnjah. V prvi etapi sem bil na tleh, saj se mi je v sprintu snela veriga. Verjel sem vase, dobro sem se počutil ves dan," je dodal 26-letni Britanec. "Ekipa me je pripeljala v popoln položaj, verjela je v moje sposobnosti. To so super fantje. Popolno je bilo. Zadnjih 100 m se je tako vleklo ..." je še s solzami v očeh zaključek etape pospremil kolesar iz Doncastra.

Slovenca Domen Novak in Gal Glivar sta bila znova v ozadju na 151. oziroma 176. mestu. Novak je sicer pomočnik Portugalcu Joau Almeidi in Špancu Juanu Ayusu pri emiratih, medtem ko Glivar čaka na priložnostih v begih. V skupnem seštevku sta pri repu uvrščenih. Glivar je 158., Novak pa 174. V sredo bo na sporedu ekipna vožnja na čas v španskem Figuerasu. Trasa bo ravninska in dolga 24,1 km.

kolesarstvo vuelta četrta etapa dirka po španiji Ben Turner David Gaudu
Naslednji članek

Po škandalu z ukradenimi kolesi nekatera najdena kar v grmovju

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155