Ubežniku Simmonsu tretja etapa dirke po Švici

Slovenskih predstavnikov Mateja Mohoriča in Gala Glivarja ni bilo v ospredju. Kolesar ekipe Bahrain Victorious je z zaostankom točno sedmih minut zasedel 64. mesto, tekmovalec ekipe Alpecin Deceuninck pa je zaostal 15 minut in sekundo in se uvrstil na 115. mesto.

V skupnem seštevku ima Romain Gregoire 25 sekund prednosti pred rojakom Kevinom Vauquelinom, Nizozemec Bart Lemmen na tretjem mestu zaostaja 27 sekund.

Od kolesarjev, ki bi dirko na koncu lahko dobili, sta trenutno v najboljšem položaju Avstralec Ben O'Connor in Avstrijec Felix Grossschartner, na petem in šestem mestu zaostajata minuto in 18 sekund. Almeida, pred začetkom dirke za mnoge prvi favorit, je z zaostankom treh minut in 17 sekund na 18. mestu.

Mohorič je 66. (+14:57), Glivar pa 116. (29:37).

V sredo bo kolesarje pot vodila od Heidna do Piura (193,2 km), čakata jih dva gorska kategorizirana gorska cilja, praktično združena v en dolg vzpon. Za njim pa še spust in cilj na ravnini.