Kolesarstvo

Uci obžaluje podporo španskega premierja Sancheza protestnikom

Madrid, 15. 09. 2025 20.50 | Posodobljeno pred 49 minutami

Avtor
STA
Potem ko je španski premier Pedro Sanchez podprl akcijo propalestinskih protestnikov, ki so v nedeljo onemogočili zadnjo etapo kolesarske dirke po Španiji, se je odzvala tudi krovna mednarodna zveza Uci. Sporočila je, da obžaluje takšno špansko vladno podporo, ki bi lahko ogrozila tudi izvedbo prihodnjih velikih športnih tekmovanj v Španiji. Uci je v sporočilu za javnost na spletni strani zapisala, da popolnoma nasprotuje in je globoko zaskrbljena zaradi načina, kako se je v nedeljo končala Vuelta.

Dodali so, da obžalujejo tudi dejstvo, da je Pedro Sanchez podprl protestnike. Ti so po oceni Ucija praktično celotno dirko motili športno dogajanje in z nasilnimi dejanji ogrožali udeležence. Zapisali so, da so takšna stališča podpore v nasprotju z olimpijskimi vrednotami enotnosti, spoštovanja in miru.

Pedro Sanchez
Pedro Sanchez FOTO: Profimedia

Obenem so se vprašali tudi, ali je Španija sposobna izvesti velike mednarodne športne dogodke v varnih razmerah v skladu o olimpijsko listino. Pri Uciju so poudarili, da strogo obsojajo izrabljanje športa v politične namene, tako na splošni ravni kot v konkretnem primeru vlade. Šport mora ostati avtonomen, da bi lahko izpolnil svojo vlogo sredstva za doseganje miru, so še dodali pri Uciju.

Zahvalili pa so se prirediteljem dirke in španskim varnostnim organom za profesionalno opravljeno delo v izjemno težkih okoliščinah in za obvladovanje razmer, s kakršnimi se prej še niso srečali.

kolesarstvo vuelta
Dartford
15. 09. 2025 21.44
In tako bodo počasi migranti uničili vse naše običaje in nam vsili svoje. S silo !
ODGOVORI
0 0
assassin911
15. 09. 2025 21.43
+1
Naslednje leto odpovedati dirko v Španiji, pa naj imajo hamasovce če si to res želijo.
ODGOVORI
1 0
MESE?AR
15. 09. 2025 21.35
+4
Zakaj se neupravičeno mešajo v šport ? Vsak se naj briga zase ! Protestnike je lahko sram ! Naj grejo zapret dovoz na urgenco, če si upajo !
ODGOVORI
4 0
Čamil
15. 09. 2025 21.27
-4
edini pravi politik in drzavnik. met pogum se najbolj zlobnim na svetu postavit je res POGUM
ODGOVORI
0 4
Capri
15. 09. 2025 21.27
-3
Srečo imamo, da smo po zaslugi Tita dobili državo po drugi svetovni vojni, drugače bi bili v istem zosu ko Palestinci in Kurdi.
ODGOVORI
1 4
txoxnxy
15. 09. 2025 21.12
+6
Zadnja vuelta . A ni škoda da tretja največja kolesarska dirka konča svoj obsoj zaradi peščice uličnih nasilnežev.
ODGOVORI
6 0
