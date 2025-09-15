Uci obžaluje podporo španskega premierja Sancheza protestnikom

Dodali so, da obžalujejo tudi dejstvo, da je Pedro Sanchez podprl protestnike. Ti so po oceni Ucija praktično celotno dirko motili športno dogajanje in z nasilnimi dejanji ogrožali udeležence. Zapisali so, da so takšna stališča podpore v nasprotju z olimpijskimi vrednotami enotnosti, spoštovanja in miru.
Obenem so se vprašali tudi, ali je Španija sposobna izvesti velike mednarodne športne dogodke v varnih razmerah v skladu o olimpijsko listino. Pri Uciju so poudarili, da strogo obsojajo izrabljanje športa v politične namene, tako na splošni ravni kot v konkretnem primeru vlade. Šport mora ostati avtonomen, da bi lahko izpolnil svojo vlogo sredstva za doseganje miru, so še dodali pri Uciju.
Zahvalili pa so se prirediteljem dirke in španskim varnostnim organom za profesionalno opravljeno delo v izjemno težkih okoliščinah in za obvladovanje razmer, s kakršnimi se prej še niso srečali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.