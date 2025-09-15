Uci obžaluje podporo španskega premierja Sancheza protestnikom

Potem ko je španski premier Pedro Sanchez podprl akcijo propalestinskih protestnikov, ki so v nedeljo onemogočili zadnjo etapo kolesarske dirke po Španiji, se je odzvala tudi krovna mednarodna zveza Uci. Sporočila je, da obžaluje takšno špansko vladno podporo, ki bi lahko ogrozila tudi izvedbo prihodnjih velikih športnih tekmovanj v Španiji. Uci je v sporočilu za javnost na spletni strani zapisala, da popolnoma nasprotuje in je globoko zaskrbljena zaradi načina, kako se je v nedeljo končala Vuelta.