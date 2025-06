Ukrajinec Tsarenko presenetljivi zmagovalec predzadnje etape, Omrzel osmi

Četrti je bil Avstrijec Felix Grossschartner (UAE Team Emirates-XRG) z 41 sekundami zaostanka. Dobro se je odrezal 19-letni Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious), ki je z osmim mestom zadržal belo majico najboljšega mladega kolesarja. Danes je zaostal natanko minuto za zmagovalcem. Johannessen ima v seštevki 16 sekund prednosti pred Grossschartnerjem in 19 pred Britancem Taom Geogheganom Hartom (Lidl-Trek). Četrti je Omrzel z zaostankom vsega 35 sekund.

Ubežnik Kyrylo Tsrenko (Solution Tech-Vini Fantini) je danes slavil tretjo zmago v karieri in sezoni. Letos je bil najboljši na dirki po Hainanu tako skupno kot v eni od etap. V boju za skupno zmago pa je velik korak napravil Norvežan Anders Johannessen (Uno-X Mobility), ki je ciljno črto prečkal kot tretji z zaostankom 38 sekund.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ubežniki so imeli v Podvolovljeku še dobre tri minute naskoka pred glavnino, ta pa je pripravljala teren za zadnji vzpon na Golte (13,8 km/7,4 %). Začela ga je okoli štiri minute za ubežniki, ritem pa so narekovali predvsem kolesarji Lidl-Treka.

V etapi je sprva bežalo šest kolesarjev, med njimi tudi dva Slovenca Anže Skok (Adria Mobil) in Mihael Štajnar (Pogi Team). Predvsem slednji je ciljal na točke na gorskih ciljih. Na vrhu Volovljeka (5,1 km/8,4 %) je Štajnar vzel točke in se v razvrstitvi za modro majico izenačil s Christenom .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Hitro je na čelu glavnine ostalo še okoli 25 kolesarjev, zadnja ubežnika pa nikakor niso mogli ujeti. Štiriindvajsetletni Ukrajinec je zdržal in slavil zmago, v ozadju pa so razlike kljub nekaj napadom, najmočnejši je bil Johannessen, ostale majhne, kar obeta zanimivo zadnjo etapo.

Danes so se na Golte merili tudi amaterji v posebni akciji organizatorjev "My Tour". Na trasi med Mozirjem in vzponom na Golte se je merilo okoli 250 amaterski kolesarjev, slavil pa je Matej Lovše.