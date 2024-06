Nekdanji zmagovalec Toura: Doping? Če bi ga zavrnil, bi bil to konec kariere

Nekdanji skupni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Jan Ullrich je v soboto v pogovoru za nemško televizijo ZDF znova potrdil, da je v svoji karieri užival doping. Kot je dejal, je bil doping v kolesarskem športu razširjen in sprejet. Po njegovem mnenju so se zdajšnje generacije naučile iz njihovih napak.

Jan Ullrich FOTO: AP icon-expand

Kariera Jana Ullricha se je končala leta 2006, potem ko ga je ekipa, katere pokrovitelj je bil nemški telekomunikacijski velikan T-Mobile, izključila zaradi dopinške afere, ko si je pomagal s spornimi metodami razvpitega španskega zdravnika Eufemiana Fuentesa. Ta je bil v središču razširjene dopinške mreže v kolesarstvu. Da je uporabljal krvni doping, je prvič javno priznal leta 2013 v intervjuju za nemško revijo Focus. V soboto zvečer je na televiziji ZDF ponovil, da je "na koncu goljufal" in da "ni bilo prav, kar so naredili". Zdaj petdesetletni Ullrich je dejal, da je bil zelo naiven, ko je verjel predstavnikom moštva, češ da je bil doping del celotnega športa. "Od takrat naprej seveda razmišljaš o tem, od takrat naprej si seveda želiš uporabljati to isto orožje. Nočeš priti na strelske vaje, oborožen zgolj z nožem, tako pač je," je dejal. "Želiš še naprej kazati svoj talent. Mislil sem, da je to del poklica, in potem sem se strinjal s tem," je dejal Ullrich. Leta 1997 je postal prvi in za zdaj edini Nemec, ki je zmagal na Tour de France. Tega njegovega dosežka niso razveljavili.

Ga je pa leta 2012 športno razsodišče v Lozani Cas spoznalo za krivega uporabe krvnega dopinga, uporabljal je sredstvo EPO, ki ga preiskovalci dolga leta niso uspeli zaznati. Za nazaj so mu črtali vse njegove rezultate od leta 2005. To je vključevalo tudi odvzem tretjega mesta na Touru leta 2005. EPO ali eritropoetin je hormon, ki ga proizvajajo ledvice in ima ključno vlogo pri proizvodnji in regulaciji rdečih krvnih celic. Spodbuja kostni mozeg, da proizvede več rdečih krvničk, ki so odgovorne za prenos kisika po telesu. EPO pomembno vpliva na atletsko zmogljivost, zlasti pri vzdržljivostnih športih, kot so kolesarjenje, tek in tek na smučeh. O sredstvu EPO je dejal: "Ko sem slišal, da se ga uporablja na vseh področjih, sem želel sodelovati, da." Prepričan je, da bi zavračanje dopinga "verjetno pomenilo konec kariere", in dejal, da je bil v "stanju šoka", ko so ga leta 2006 izključili iz ekipe. "Verjamete, da ne počnete nič prepovedanega," je dejal in govoril v svojem imenu in v imenu kolesarske skupnosti. "Vodilno telo, Mednarodna kolesarska zveza UCI, je vedelo za te prakse, a je ostalo tiho." Zdaj pravi "roke stran od teh substanc". Verjame v čiste kolesarske dirke, vključno s Tour de France, ki se bo začel 29. junija.