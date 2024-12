Umrl belgijski kolesarski zvezdnik Rik Van Looy

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Rik Van Looy je v letih 1960 in 1961 osvojil naslov svetovnega prvaka, dvakrat je bil državni prvak, na Grand Tourih (dirke po Franciji, Španiji in Italiji) pa je dosegel 39 etapnih zmag. Skupaj je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopil več kot 370-krat.

"Umrl je Cesar iz Herentalsa," je o kolesarju, ki je v Belgiji veljal za najboljšega do petih zmag Eddyja Merckxa na Touru, zapisala tamkajšnja tiskovna agencija Belga. Po kolesarju so leta 2018 poimenovali tudi dirko od Westerloja do Herentalsa v Belgiji, ki nosi naziv Grand Prix Rik Van Looy.