Umrl prvi Španec, ki je osvojil Dirko po Franciji

Federico Bahamontes je bil znan kot izjemen kolesar v gorah in v kolesarskem svetu užival status legende. Orel iz Toleda je nastopal med letoma 1949 in 1965, v tem času pa enkrat osvojil Dirko po Franciji (1959) in postal prvi Španec s tem dosežkom.

Še bolj znan kot po zmagi na Touru pred 64 leti je bil po kolesarjenju v gorskih etapah. Na Dirki po Franciji je osvojil šest majic najboljšega hribolazca, skupaj pa je v etapah na Touru zmagal sedemkrat. Leta 1957 je postal sploh prvi kolesar, ki je na vseh treh tritedenskih pentljah osvojil majico najboljšega v gorah. Na Vuelti mu je to uspelo dvakrat, na Giru pa enkrat. Skupaj ima 11 etapnih zmag na največjih dirkah. Obenem je bil večkratni prvak prestižnih gorskih preizkušenj. Ob zmagi na Touru ima še drugo mesto na Vuelti (1957) ter drugo in tretje mesto na francoski pentlji v letih 1963 in 1964.

Leta 2013 ga je posebna žirija ob 100. izvedbi Dirke po Franciji izbrala za najboljšega hribolazca v zgodovini, maja 2018 pa so v Toledu na trgu Miradero razkrili bronast kip z njegovo podobo.