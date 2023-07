Ura resnice naslednje poglavje tesnega boja za zmago na Touru

Danes bo na kolesarski dirki po Franciji na sporedu vožnja na čas. Ta bo kolesarje popeljala od Passyja do Comblouxa (22,4 km), gre pa za razgibano traso, na kateri bi lahko prišlo do večjih razlik. Zadnji bo na pot natanko ob 17. uri krenil vodilni Danec Jonas Vingegaard, tik pred njim pa slovenski as Tadej Pogačar.

icon-expand Profil 16. etape, ki prinaša edino vožnjo na čas FOTO: Tour de France Štiriindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima v skupnem seštevku deset sekund zaostanka za lanskim zmagovalcem in bo tako skušal pred kraljevsko sredino etapo priti do rumene majice vodilnega. Tadej Pogačar je na stavnicah v vlogi rahlega favorita za etapno zmago, tik za njim pa sta Jonas Vingegaard in Belgijec Wout Van Aert, sicer moštveni kolega Danca pri Jumbo-Vismi. Glede na zahteven klanec v zadnjem delu sta v prednosti boljša hribolazca, zanimivo pa bo videti, ali bodo kolesarji pred zadnjimi šestimi kilometri zamenjali kolo za kronometer s tistim lažjim za vzpenjanje. icon-expand Edini kategorizirani vzpon na 16. etapi na Cote de Domancy spada v drugo kategorijo. FOTO: Tour de France Pogačar je ob naslovu državnega prvaka v vožnji na čas na Pokljuki zamenjal kolo na vrhu vzpona, le da je takrat menjava potekala obratno. To sezono prave primerjave med Slovencem in Dancem v "uri resnice" ni. Je pa denimo Danec v zadnjem tednu Toura dobil obe dosedanji preizkušnji (2021, 2022). Skupno je v vožnjah na čas Pogačar še vedno uspešnejši, saj vodi s 6:4. Današnja trasa v prvi polovici ponuja nekaj malega razgibanega terena, v zadnjih šestih kilometrih pa se bodo morali tekmovalci najprej povzpeti na Cote de Domancy (2,5 km/9,4 %). Tudi zadnjih 3,5 km poteka navkreber, a z manjšim povprečnim naklonom. PREBERI ŠE Pogačar: Če bo Jonas v taki formi, se mu ne da prav veliko vzeti Prvi kolesar se bo s startne rampe v Passyju podal ob 13.05, zadnji Vingegaard pa natanko ob 17. uri. Dve minuti pred njim bo na pot krenil Pogačar. Preostala Slovenca bosta nastopila bolj zgodaj. Luka Mezgec bo startal ob 13.52, Matej Mohorič pa ob 15.07.