Uradna potrditev iz ekipe UAE: Pogačarja ne bo na Vuelti

9. avgusta bo sicer nastopil na domačem kriteriju v Komendi, v tekmovalne tirnice pa se bo zares vrnil v Kanadi, ko bo septembra nastopil na veliki nagradi Quebeca in veliki nagradi Montreala. Poleg tega načrtuje še nastop na dirki po Lombardiji in svetovnem prvenstvu v Ruandi.

Tadej Pogačar si bo po četrti zmagi na dirki po Franciji privoščil premor in izpustil špansko Vuelto, edino tritedensko dirko, na kateri še ni slavil skupne zmage.

"Po tako zahtevnem Touru smo se odločili, da je najbolje, da si vzamem odmor. Vuelta je seveda dirka, na katero bi se zelo rad vrnil. Iz leta 2019 imam fantastične spomine, zdaj pa mi telo pravi, naj počivam. Navdušen sem nad vrnitvijo v Kanado; dirke so težke, a lepe in dobro ustrezajo mojemu slogu. V tem delu sezone in še posebej na svetovnem prvenstvu si bom prizadeval, da bom spet dobro dirkal," je za spletno stran svoje ekipe dejal Pogačar.