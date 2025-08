Uradno: Evenepoel se bo pridružil Rogličevi ekipi

Ekipa Soudal Quick-Step je sporočila, da bo belgijski kolesar Remco Evenepoel kariero nadaljeval pri ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe. "Remco ne prinaša le izjemnega športnega talenta, temveč tudi izredno miselnost. Njegova odločnost, profesionalnost in nepopustljiva želja po uspehu so resnično navdihujoči," je dejal izvršni direktor Red Bulla Ralph Denk.

Predstavniki Evenepoela so vodstvo belgijske ekipe obvestili, da si ne želi pogajanj o podaljšanju trenutne pogodbe, ki se izteče konec leta 2026. "Po posvetovanju z našimi sponzorji in partnerji smo se v vodstvu ekipe odločili, da je v najboljšem interesu vseh, da Remcu omogočimo prestop že ob koncu aktualne sezone 2025," so zapisali pri ekipi Soudal Quick-Step.