Uradno predstavili sestrsko kolesarsko ekipo uveljavljenega Pogi Teama

Kot je za STA povedal trener mladink in mlajših članic Pika Teama Martin Krašek , si sprva želijo pridobiti nove članice in razširiti ekipo, obenem pa ustvariti okolje, kjer bodo dekleta rada trenirala.

"Prišlo je do ideje, da bi punce imele svojo skupino, ki smo jo poimenovali Pika Team. Za to ime smo se odločili, ker tako Urško kličejo prijatelji," je pojasnil in dodal, da verjame, da bo s tem korakom tudi deklet v Kolesarskem društvu Rog vse več.

Ob tem je spomnil, da je Pogačar aktivno podprl društvo, v katerem se je kalil, in da so vsi fantje v kategorijah do članske ekipe znani pod imenom Pogi Team. Kot je še dodal, so prav zaradi tega opazili velik porast fantov v klubu.

Deklice in mladinke se trenutno nahajajo na pripravah v Izoli, kjer so ekipo tudi uradno predstavili. Kot je še dodal Krašek, se aktivno pripravljajo tako na slovenski kot tuji del sezone. "Trenutno smo s kolesi na cesti, poudarek pa je na tehniki in vzdržljivosti," je še dodal in spomnil, da jih do prve dirke za starejše mladinke loči le še dobrih 14 dni.