Uradno: Roglič bo napadal zmago na Giru in Touru

Športni direktor nemške zasedbe Rolf Aldag je na novinarski konferenci potrdil, da bo Kolumbijec Daniel Martinez glavni pomočnik Primoža Rogliča, ki bo napadal zmago v generalni razvrstitvi tako na Giru kot na Touru."Uskladili smo idejo, da bo Primož (Roglič) ciljal na dirko po Italiji v kombinaciji z dirko po Franciji," je Aldag povedal zbranim novinarjem na Majorki.

Po enoletni pavzi se bo tako slovenski as vrnil na Giro, kjer je slavil leta 2023. Tam bosta tudi Jai Hindley, ki je zmagal leta 2022, in že omenjeni Martinez, ki je lani zaostal zgolj za izvenserijskim Tadejem Pogačarjem. Hindley se bo za dirko po Italiji pripravljal na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, Martinez pa na dirki od Pariza do Nice.