Urška Žigart brez operacije čeljusti in že nazaj na kolesu

"Po dodatnih zdravniških preiskavah smo veseli, saj operacija ne bo potrebna. To omogoča Urški običajnejši potek okrevanja," so zapisali iz njene ekipe.

Posledično se je lahko pod budnim očesom zdravniške ekipe belgijske zasedbe Žigart počasi vrnila na treninge, so zapisali in dodali: "Previdno se bomo lotili njene vrnitve, šli bomo korak za korakom v želji, da se lahko posveti svojim ciljem v prihodnosti."

Žigart se je po informacijah ekipe že vrnila na kolo, to pa je pred nekaj dnevi ob začetku dirke po Franciji tujim medijem potrdil tudi njen zaročenec Tadej Pogačar.