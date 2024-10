Urška Žigart četrta na ženski različici dirke po Emiliji

Tudi ženska preizkušnja je podobno kot moška potekala v deževnem in hladnem vremenu. Kolesarke so morale opraviti s pol krajšo traso ter z dvema prečkanjema slovitega klanca San Luca nad Bologno. Na mokrih cestah in razgibani trasi se je dobro znašla tudi Urška Žigart, za katero je to eden najbolj odmevnih izidov v sezoni.

Letos je bila 12. v generalni razvrstitvi dirke po Italiji, deveta je bila v skupnem seštevku dirke po Švici, obenem pa je postala državna prvakinja tako na cestni dirki kot v vožnji na čas.

Pred 27-letnico, sicer tudi zaročenko Tadeja Pogačarja, ki je prepričljivo dobil moško različico Emilije, so ciljno črto prečkale le zmagovalka Longo Borghini (Lidl-Trek) ter dve Francozinji, Evita Muzic (FDJ-Suez) in Juliette Labous (DSM-firmenich PostNL), ki sta zaostali devet sekund.