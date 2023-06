Urška Žigart do izida kariere v svetovni seriji

Etapo v Ebnat-Kapplu (100,8 km) je sicer dobila Naimh Fisher-Black (SD Worx) z Nove Zelandije, ki je v sprintu ugnala Poljakinjo Katarzyno Niewiadoma (Canyon/SRAM). Tretje mesto je s 37 sekundami zaostanka zasedla domačinka Marlen Reusser (SD Worx) in ubranila majico vodilne. Urška Žigart je ciljno črto prečkala 1:57 minute za zmagovalko in se v skupnem seštevku pomaknila pet mest višje na končno sedmo. V skupnem seštevku je imela Reusser na koncu 1:02 minute naskoka pred ekipno kolegico, Nizozemko Demi Vollering (SD Worx) in 1:17 pred Italijanko Eliso Longo Borghini (Trek-Segafredo). Žigart je na sedmem mestu zaostala 4:21 minute in zabeležila izid kariere v svetovni seriji. V generalni razvrstitvi na najvišji ravni 26-letna zaročenka slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja še nikoli ni bila višje od 19. mesta. To ji je uspelo na lanski dirki po Baskiji.

Žigart je prvo etapo v Weinfeldnu (56 km) končala na 43. mestu, v razgibani vožnji na čas od St. Gallna do Abtwila (25,7 km) pa je bila 19. V ponedeljkovi etapi od St. Gallna do Ebnat-Kappla (120,8) je bila celo na poti do etapne zmage po pobegu, a jo je skupina najboljših ujela v zadnjih 100 m. Etapo je končala na 25. mestu. Eno od dveh slovenskih kolesark v ekipah svetovne serije zdaj čaka nastop na domačih cestah, saj bo tekmovala tako na državnem prvenstvu v kronometru v četrtek na Pokljuki kot na cestni dirki v nedeljo v Radovljici.

V vožnji na čas bo branila lansko zmago iz Novega mesta, obenem pa ima lepe spomine tudi na Pokljuko, saj je tam državna prvakinja v kronometru postala leta 2020.