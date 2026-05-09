Kolesarstvo

Urška Žigart do zgodovinske uvrstitve na Vuelti

Gijon, 09. 05. 2026 17.35

Avtor:
A.V. STA
Urška Žigart

Triindvajsetletna Španka Paula Blasi Cairol je zmagovalka letošnje ženske kolesarske dirke po Španiji. Na zadnji etapi z vzponom na Angliru je blestela tudi edina Slovenka Urška Žigart in se v skupnem seštevku zavihtela na zanjo zgodovinsko šesto mesto.

Sklepna etapa kolesarske pentlje po Španiji je dala dve glavni junakinji. Švicarka Petra Stiasny je dobila najtežjo etapo dirke in imela po dobrih 131 km dolgi etapi med La Polo de Llaviano in L'Anglirujem največ moči na sklepnem vzponu, ki je eden najtežjih v kolesarskem športu.

Povprečni naklon na 12,4 km je 9,7 odstotka, posamezni deli pa dosegajo do 23 odstotkov. Skupaj z drugimi vzponi in kar 3266 metri višinske razlike je bila etapa nedvomno najtežja v zgodovini La Vuelte Femenine. Paula Blasi Cairol pa je dosegla največji uspeh v karieri in prvo zmago na največjih dirkah ženske kolesarske karavane ter postala prva Španka z zmago na domači dirki. V cilju na Angliruju, ki so se ga kolesarke lotile sploh prvič, je imela Stiasny 23 sekund naskoka pred Blasi Cairol in 43 pred Francozinjo Juliette Berthet.

Poraženka dirke pa je dvakratna svetovna prvakinja in olimpijska zmagovalka iz Ria 2016, Nizozemka Ana Van der Breggen, ki je bila v soboto najmočnejša na na zaključnem vzponu na Les Praeres, v nedeljo pa ji je rdečo majico vodilne slekla Blasi Cairol, potem ko je 36-letna Nizozemka na sklepnem delu dirke osvojila peto mesto z zaostankom 59 sekund.

Tretje mesto v skupnem seštevku je osvojila danes četrtouvrščena mlada 21-letna Francozinja Marion Bunel, ki je na sklepnem vzponu napadla prva, a kasneje ni zmogla odgovoriti na protinapad najhitrejših treh. Potolažila pa se bo lahko z belo majico za najboljšo mlado kolesarko.

Izkušena Poljakinja Kasia Niewiadoma in lanska zmagovalka Toura, Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, sta iz boja za skupno zmago izpadli že v soboto. Odlična je bila na zaključku dirke v Asturiji tudi Urška Žigart, ki je etapo končala na sedmem mestu z zaostankom 1:30 minute, v skupnem seštevku pa je končala še mesto višje. S tem je dosegla zase zgodovinsko uvrstitev, saj je bila na najpomembnejših dirkah doslej njena najboljša skupna uvrstitev deveto mesto, ki ga je zasedla lani na Giru.

Etapa se je začela razpletati na prvem vzponu na Santo Emiliano, ko je v vodilni skupini ostalo 45 od 111 tekmovalk, ki so začele dirko. Na 28 km je ušla je Nizozemka Femke Markus, kmalu se ji je pridružila njena sestra Riejanne Markus, kasneje pa še Liane Lippert, ki so si nabrale že več kot štiri sekunde prednosti.

Začel se je lov na najhitrejše, glavnina se je zmanjšala na 35 tekmovalk, še ob začetku zaključnega vzpona pa je imela skupinica minuto in pol naskoka. Dobrih pet kilometrov pred ciljem pa je bilo bega konec in vodstvo je prevzela kasnejša zmagovalka in peterica kolesark ob njej.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Gustibus
09. 05. 2026 18.54
Od nekdaj so hitre Slovenke slovele, a hitrejše od Urške bilo ni nobene...
bibaleze
