Urška Žigart ob podpori Pogačarja druga v uvodni etapi po Romandiji

Bern, 15. 08. 2025 15.33 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Avtor
STA , S.V.
Komentarji
15

Urška Žigart je na dirki svetovne serije po Romadiji dosegla svoj največji uspeh doslej. Slovenska kolesarka je v uvodni etapi, vožnji na čas, zasedla drugo mesto. Za zmagovalko, Španko Paulo Blasi, je zaostala za 17 sekund. Dirka se je začela z zapletom, saj so organizatorji še pred začetkom diskvalificirali pet ekip.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mednarodna kolesarska zveza UCI je potrdila, da so bile štiri ekipe svetovne serije in ena ekipa proTeam zaradi spora glede varnostnih sledilnikov GPS diskvalificirane z dirke po Romandiji.

Organizatorji so ekipe Lidl-Trek, Visma-Lease a Bike, Canyon-SRAM zondacrypto, EF Education-Oatly in Picnic-PostNL izključili, kar pomeni, da 30 kolesark, po šest na ekipo, sploh ni začelo dirke.

Spor je povezan s tem, da se omenjene ekipe in krovna svetovna zveza niso mogle dogovoriti o uporabi novega varnostnega sistema GPS za kolesa tekmovalk, ki so ga pri UCI-ju želeli preizkusiti na tridnevni švicarski dirki.

Tehnologijo, ki v realnem času prenaša lokacije kolesark, so zasnovali za povečanje varnosti v pelotonu po smrti Muriel Furrer na lanskem svetovnem prvenstvu, potem ko je ta padla v gostem gozdu in je reševalne službe niso mogle dovolj hitro najti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Urška Žigart je uvodni kronometer končala na drugem mestu in je tako tudi v skupni razvrstitvi po uvodni etapi druga. Kolesarke v petek čaka 123,2 kilometra dolga etapa od Contheyja do La Tzoumaza.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
kolesarstvo žigart dirka po romandiji
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GUNDABAD
16. 08. 2025 11.33
+1
ker je bil osip minust 50% je bla druga drgač, mogoče med 10, no ma konc koncu koga briga
ODGOVORI
1 0
kala 09
15. 08. 2025 19.49
+1
A to je njegovo dekle,ne vem vprašam.
ODGOVORI
1 0
sosedov sosed
15. 08. 2025 19.29
+4
A je Pogijev bicikl vzela?
ODGOVORI
6 2
Roko66
15. 08. 2025 18.32
+1
Ja, jo je miškolin nafilal....je kontaminirana tud sp..ma!Hahahahahaha komedija se nadaljuje pri puncah!
ODGOVORI
7 6
mahar123
15. 08. 2025 20.06
+0
isto kot tebe Mauro
ODGOVORI
2 2
oježeš
15. 08. 2025 17.14
+4
Če izločijo še ostale, bo pa lahko zmagala.
ODGOVORI
9 5
Podlesničar
15. 08. 2025 16.37
+3
Ta je zgleda tud že pod gasom...
ODGOVORI
9 6
Josip_L
15. 08. 2025 17.58
+3
Čeni naš/naša in je med prvimi potem ni pod gasom? Samo naši so?
ODGOVORI
6 3
Podlesničar
15. 08. 2025 18.15
+3
Malo razmisli objektivno... a imamo slovenci nek poseben gen za kolesarstvo pri 2 miljonih prebivalcev? ne ga srat... cel svet se nam že smeji zarad te Pogačarjeve farse.
ODGOVORI
9 6
jazpatipažidanamarela
15. 08. 2025 19.12
+1
Jugonostalgiki ste navajeni na socialkomunistično negativno selekcijo.
ODGOVORI
4 3
petka5
15. 08. 2025 20.07
+1
Podlesnicar res je, saj nihče. E pravi, da ni dober, ampak da bi pa tako vesoljsko odstopal od vseh kot on odstopa, se pa še v zgodovini kolesarstva nikoli ni našel nobeden takšen, in zdaj da bi pa kar on bil nek čudežni... Samo slepci to verjamejo...
ODGOVORI
3 2
JackRussell
15. 08. 2025 15.44
+7
Pridna punca, samo gasa.
ODGOVORI
12 5
