Urška Žigart ob podpori Pogačarja druga v uvodni etapi po Romandiji

Mednarodna kolesarska zveza UCI je potrdila, da so bile štiri ekipe svetovne serije in ena ekipa proTeam zaradi spora glede varnostnih sledilnikov GPS diskvalificirane z dirke po Romandiji.

Organizatorji so ekipe Lidl-Trek, Visma-Lease a Bike, Canyon-SRAM zondacrypto, EF Education-Oatly in Picnic-PostNL izključili, kar pomeni, da 30 kolesark, po šest na ekipo, sploh ni začelo dirke.

Spor je povezan s tem, da se omenjene ekipe in krovna svetovna zveza niso mogle dogovoriti o uporabi novega varnostnega sistema GPS za kolesa tekmovalk, ki so ga pri UCI-ju želeli preizkusiti na tridnevni švicarski dirki.

Tehnologijo, ki v realnem času prenaša lokacije kolesark, so zasnovali za povečanje varnosti v pelotonu po smrti Muriel Furrer na lanskem svetovnem prvenstvu, potem ko je ta padla v gostem gozdu in je reševalne službe niso mogle dovolj hitro najti.