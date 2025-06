Urška Žigart lovi peti naslov v vožnji na čas

Žigart bo lovila peti naslov, s čimer bi se na vrhu večne lestvice izenačila s Tjašo Rutar , Bujak pa bo iskala pot do četrtega naziva državne prvakinje v vožnji na čas. Ob obeh sta med članicami prijavljeni le še Hana Žumer in Vita Movrin , primarno sicer gorska kolesarka.

Tudi pri članih so prijavljeni štirje tekmovalci. Na startu bodo med 19.44 in 19.47 Timotej Bavec, Tilen Finkšt, Mihael Štajnar in Matic Žumer, ki se bo podal na start kot zadnji.