Kolesarstvo

Urška Žigart na koncu druga na dirki po Romandiji

Ljubljana, 17. 08. 2025 13.53 | Posodobljeno pred 58 minutami

S.V. , STA
Slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je dirko svetovne serije po Romandiji v skupnem seštevku končala na drugem mestu. Razgibano zadnjo etapo v Aigleju (122,1 km) je končala na 10. mestu, kar je bilo premalo, da bi ohranila prednost pred Švicarko Elise Chabbey. Etapa je sicer pripadla Madžarki Blanki Vas.

Urška Žigart je na kontroverzni tridnevni dirki po Romandiji uvodni gorski kronometer končala na drugem mestu, tudi v kraljevski sobotni etapi pa je bila druga.

Skupno je imela pred zadnjo razgibano etapo osem sekund naskoka pred domačinko Elise Chabbey (FDJ-Suez). Večino etape je bila varno v glavnini, na kratkih in strmih klancih pa je sprva držala ritem najboljših.

Na zadnjem vzponu na Antagnes (1,2 km/9 %) je okoli 10 km pred ciljem izgubila stik s Chabbey, ki je napadla v zadnjih nekaj 100 m klanca. Švicarka je najprej s sabo odpeljala eno kolesarko, kasneje pa se jima je priključila še Blanka Vas (SD Worx-Protime).

Preberi še Pogačar ob cesti z bidonom čakal na svojo Urško

Na spustu je trojica ohranjala majhno prednost pred zasledovalno skupino, Žigart pa je imela v enem od ovinkov še težave in zaostala za zasledovalkami. Te je nato ujela, tudi s pomočjo ekipne kolegice Mireie Benito iz Španije, s katero pa sta bili na koncu malce prekratki v lovu na vodilno trojico.

Vas je za 13. zmago v karieri v sprintu ugnala Španko Paulo Blasi (UAE Team ADQ), tretja je bila Chabbey, ki je vzela še štiri bonifikacijske sekunde. Žigart je v zasledovalni skupini na 10. mestu zaostala 11 sekund.

V skupnem seštevku je imela na koncu 32-letna Chabbey sedem sekund naskoka pred 28-letno Žigart, 20 sekund pa je na tretjem mestu zaostala Nizozemka Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck).

Za Žigart je to največji uspeh na dirkah svetovne serije. Letos je bila že peta na dirki po Švici pred dvema mesecema in deveta na dirki po Italiji. Za 28-letnico sta bili drugi mesti v prvih dveh etapah tudi najboljša posamična izida v etapah preizkušenj svetovne serije.

Dirka po Romandiji se je sicer odvila brez petih ekip, od tega štirih iz svetovne serije. Organizatorji so jih namreč diskvalificirali zaradi spora glede varnostnih sledilnikov GPS.

