Urška Žigart v bolnišnici, objavili video grozljivega padca

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Urška Žigart je imela dan prej v uvodni etapi veliko težav na tehničnih spustih, izgubila je precej časa in ciljno črto v Sondriu prečkala kot 17. z zaostankom 1:42 minute. Tokrat je bila na zadnjem klancu v skupini z zmagovalko sredine prve etape, Nizozemko Femke de Vries, ki je na vrhu zaostajala dobro minuto za vodilnimi, nato pa v televizijskem prenosu te skupine v zadnjih sedmih kilometrih etape v Locarnu (105,7 km) niso več kazali.

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Najprej je bila Žigart v izidih označena, da etape ni končala, nato pa so jo uvrstili na rep razpredelnice s časom skupine okoli de Vries z zaostankom 2:15 minute, kar je nakazovalo na padec v zadnjih treh kilometrih.

Kasneje so na družbenih omrežjih pristali posnetki njenega padca natanko kilometer pred ciljem. Žigart je na cestni oviri za zmanjševanje hitrosti izgubila nadzor nad kolesom ter zgrmela prek krmila pri okoli 50 km/h in negibno obležala na cesti.

Urška Žigart FOTO: Profimedia

Ob tem so na tleh pristale tudi nekatere druge kolesarke v večji skupini. Etapo je sicer dobila Italijanka Elisa Longo Borghini. Za 30 sekund je ugnala Kanadčanko Sarah van Dam, tretja pa je bila domačinka Steffi Häberlin s 47 sekundami zaostanka.

V zadnjih kilometrih sta iz prve zasledovalne skupine z van Dam zgrešili ovinek Švicarka Marlen Reusser in Poljakinja Kasia Niewiadoma-Phinney ter na koncu zasedli četrto oz. peto mesto z zaostankom 47 sekund. Skupno vodi Longo Borghini, ki ima 27 sekund naskoka pred Britanko Lauren Dickson in 34 pred van Dam. V petek bo na sporedu tretja etapa v Bad Ragazu (120,8 km).

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