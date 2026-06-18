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Kolesarstvo

Urška Žigart v bolnišnici, objavili video grozljivega padca

Locarno, 18. 06. 2026 13.46 pred 4 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.J. STA
Urška Žigart

Slovensko kolesarko Urško Žigart (AG Insurance-Soudal) so morali po grozljivem padcu ob koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico. Podrobnosti o tem, kako hude so poškodbe 29-letnice, iz njene ekipe niso podali. So pa nekateri švicarski mediji že pisali, da naj bi bilo za padec četverice kolesark krivo luknjasto cestišče.

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Urška Žigart je imela dan prej v uvodni etapi veliko težav na tehničnih spustih, izgubila je precej časa in ciljno črto v Sondriu prečkala kot 17. z zaostankom 1:42 minute. Tokrat je bila na zadnjem klancu v skupini z zmagovalko sredine prve etape, Nizozemko Femke de Vries, ki je na vrhu zaostajala dobro minuto za vodilnimi, nato pa v televizijskem prenosu te skupine v zadnjih sedmih kilometrih etape v Locarnu (105,7 km) niso več kazali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najprej je bila Žigart v izidih označena, da etape ni končala, nato pa so jo uvrstili na rep razpredelnice s časom skupine okoli de Vries z zaostankom 2:15 minute, kar je nakazovalo na padec v zadnjih treh kilometrih.

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Kasneje so na družbenih omrežjih pristali posnetki njenega padca natanko kilometer pred ciljem. Žigart je na cestni oviri za zmanjševanje hitrosti izgubila nadzor nad kolesom ter zgrmela prek krmila pri okoli 50 km/h in negibno obležala na cesti.

Urška Žigart
Urška Žigart
FOTO: Profimedia

Ob tem so na tleh pristale tudi nekatere druge kolesarke v večji skupini. Etapo je sicer dobila Italijanka Elisa Longo Borghini. Za 30 sekund je ugnala Kanadčanko Sarah van Dam, tretja pa je bila domačinka Steffi Häberlin s 47 sekundami zaostanka.

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V zadnjih kilometrih sta iz prve zasledovalne skupine z van Dam zgrešili ovinek Švicarka Marlen Reusser in Poljakinja Kasia Niewiadoma-Phinney ter na koncu zasedli četrto oz. peto mesto z zaostankom 47 sekund. Skupno vodi Longo Borghini, ki ima 27 sekund naskoka pred Britanko Lauren Dickson in 34 pred van Dam. V petek bo na sporedu tretja etapa v Bad Ragazu (120,8 km).

Svoji zaročenki je podporo izrazil tudi Tadej Pogačar
Svoji zaročenki je podporo izrazil tudi Tadej Pogačar
FOTO: Instagram

Na grd padec svoje zaročenke se je odzval tudi Tadej Pogačar, ki trenutno nastopa na moški izvedbi dirke po Švici. 

kolesarstvo žigart

Pogačar že na prvi etapi dirke po Švici deklasiral konkurenco

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KOMENTARJI6

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Gustibus
18. 06. 2026 14.29
Preden ja padla, je nekaj počilo, kot da bi obroč udaril ob rob. Urška, upam da ni resnih poškodb, nato pa vloži tožbo proti organizatorju, ker tole ni bilo normalno. Že tudi zaradi drugih tekmovalk in večje varnosti.
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+2
2 0
August Landmesser
18. 06. 2026 14.28
prišlek st.galen bo spet cvilil hvalospeve Švici...So pa nekateri švicarski mediji že pisali, da naj bi bilo za padec četverice kolesark krivo luknjasto cestišče....iz tega sledi...kolesarkam lukjne ukiniti....
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+0
1 1
Polona.
18. 06. 2026 14.33
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
Odgovori
0 0
anamarija
18. 06. 2026 14.22
Joj! srečno, Urška!
Odgovori
-1
2 3
Slovenska pomlad
18. 06. 2026 14.22
Grozno....Švica ni sposobna organizacije takih tekmovanj.
Odgovori
+0
4 4
Sandokkan
18. 06. 2026 14.24
:))) edina padla in Svica kriva
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+0
3 3
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