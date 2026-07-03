Urška Žigart po groznem padcu prvič spet na kolesu

Druga etapa ženske dirke po Švici je poskrbela za grozljiv padec Urške Žigart, ki je blizu konca ob visoki hitrosti izgubila nadzor nad kolesom. Posebej zaskrbljujoči so bili prizori Slovenke, ki nepremično leži na tleh. Po nesreči je bila nemudoma odpeljana v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je zaročenka Tadeja Pogačarja utrpela zlom čeljusti in pretres možganov.

Prve fotografije, ki so zelo razveselile svetovno kolesarsko javnost, je na svojem Instagram profilu objavila njena moštvena kolegica Kim Le Court-Pienaar. Te kažejo slovensko kolesarko, ki znova sedi na kolesu. Skupaj z ekipnimi kolegicami je opravila skupinski trening v Franciji. Na koncu pa so si kolesarke na idilični lokaciji privoščile tudi skodelico kave. Tekmovalni povratek Žigart še ni znan, jasno pa je, da je utrpela resne poškodbe, ki se morajo vzeti zelo resno. Da se njena rehabilitacija odvija po načrtu, je pred dirko po Franciji obelodanil tudi Pogačar.