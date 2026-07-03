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Kolesarstvo

Urška Žigart po groznem padcu prvič spet na kolesu

03. 07. 2026 19.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Urška Žigart

O Urški Žigart, ki je pred dobrima dvema tednoma hudo padla na etapi dirke po Švici, so na družbenih omrežjih zaokrožile prve fotografije, ki kažejo, da se je 29-letna Slovenka znova usedla na kolo. Skupaj z moštvenimi kolegicami se je zapeljala po Savojskih Alpah. Tekmovalni povratek Žigart sicer še ni znan.

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Druga etapa ženske dirke po Švici je poskrbela za grozljiv padec Urške Žigart, ki je blizu konca ob visoki hitrosti izgubila nadzor nad kolesom. Posebej zaskrbljujoči so bili prizori Slovenke, ki nepremično leži na tleh. Po nesreči je bila nemudoma odpeljana v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je zaročenka Tadeja Pogačarja utrpela zlom čeljusti in pretres možganov.

Prve fotografije, ki so zelo razveselile svetovno kolesarsko javnost, je na svojem Instagram profilu objavila njena moštvena kolegica Kim Le Court-Pienaar. Te kažejo slovensko kolesarko, ki znova sedi na kolesu. Skupaj z ekipnimi kolegicami je opravila skupinski trening v Franciji. Na koncu pa so si kolesarke na idilični lokaciji privoščile tudi skodelico kave. Tekmovalni povratek Žigart še ni znan, jasno pa je, da je utrpela resne poškodbe, ki se morajo vzeti zelo resno. Da se njena rehabilitacija odvija po načrtu, je pred dirko po Franciji obelodanil tudi Pogačar.

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