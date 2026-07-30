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Kolesarstvo

Urška Žigart po padcu vendarle nared za Tour

Ljubljana, 30. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Urška Žigart

Ženska kolesarska ekipa AG Insurance-Soudal je uradno potrdila, s katerimi kolesarkami bo nastopila na peti izvedbi dirke po Franciji, ki se bo začela 1. avgusta, končala pa osem dni kasneje. Na seznamu nastopajočih je tudi Urška Žigart, ki je okrevala po padcu na dirki po Švici in bo ena od dveh najpomembnejših pomočnic kapetanke Kim-Le Court-Pienaar.

Kolesarka iz Mavricija bo glavni adut ekipe za skupni seštevek, lani je štiri dni nosila rumeno majico vodilne, visoko pa seveda želi tudi partnerica slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja.

Tadej Pogačar in Urška Žigart
Tadej Pogačar in Urška Žigart
FOTO: Profimedia

Poleg Slovenke bo kapetanki do konca skušala pomagati še Justine Ghekiere, v posameznih etapah pa bodo računali na Mireio Benito, Letizio Borghesi in belgijsko prvakinjo Sharo Bossuyt.

Dirka se bo sicer začela v Lozani, končala pa v Nici. Odločilna naj bi bila sedma etapa z vzponom na legedarni Mont Ventoux.

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