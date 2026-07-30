Urška Žigart po padcu vendarle nared za Tour

Kolesarka iz Mavricija bo glavni adut ekipe za skupni seštevek, lani je štiri dni nosila rumeno majico vodilne, visoko pa seveda želi tudi partnerica slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja.
Poleg Slovenke bo kapetanki do konca skušala pomagati še Justine Ghekiere, v posameznih etapah pa bodo računali na Mireio Benito, Letizio Borghesi in belgijsko prvakinjo Sharo Bossuyt.
Dirka se bo sicer začela v Lozani, končala pa v Nici. Odločilna naj bi bila sedma etapa z vzponom na legedarni Mont Ventoux.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.