Urška Žigart ostaja zvesta ekipi AG Insurance-Soudal

"Odkar se je pridružila naši ekipi, se je Žigart razvila v eno ključnih kolesark ekipe za etapne dirke in zahtevne gorske cilje, hkrati pa je dosegla nekatere najboljše rezultate v svoji karieri," so zapisali pri Soudalu. "Zelo smo veseli, da bomo z Urško nadaljevali našo pot do leta 2029," je dejal direktor ekipe Jürgen Fore.

"Odkar se je pridružila ekipi, je pokazala, koliko lahko prispeva, tako s svojimi nastopi kot z načinom dela znotraj ekipe. Urška se v naši ekipi počuti kot doma, ekipa pa rada sodeluje z Urško. Kljub vsem smolam v tej sezoni njeni rezultati na dirki po Romandiji, Vuelti in Giru kažejo na napredek, ki ga je Urška dosegla. In verjamemo, da je pred nami še veliko več," je dodal.