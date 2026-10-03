Urška Žigart ostaja zvesta ekipi AG Insurance-Soudal

"Odkar se je pridružila naši ekipi, se je Žigart razvila v eno ključnih kolesark ekipe za etapne dirke in zahtevne gorske cilje, hkrati pa je dosegla nekatere najboljše rezultate v svoji karieri," so zapisali pri Soudalu. "Zelo smo veseli, da bomo z Urško nadaljevali našo pot do leta 2029," je dejal direktor ekipe Jürgen Fore.
"Odkar se je pridružila ekipi, je pokazala, koliko lahko prispeva, tako s svojimi nastopi kot z načinom dela znotraj ekipe. Urška se v naši ekipi počuti kot doma, ekipa pa rada sodeluje z Urško. Kljub vsem smolam v tej sezoni njeni rezultati na dirki po Romandiji, Vuelti in Giru kažejo na napredek, ki ga je Urška dosegla. In verjamemo, da je pred nami še veliko več," je dodal.
Kot so še izpostavili v ekipi, je Žigart poleg rezultatov postala pomemben del ekipe zaradi svojih izkušenj, gorskih sposobnosti in močne ekipne miselnosti. "Zelo sem vesela, da sem podaljšala pogodbo z ekipo AG Insurance - Soudal in ostajam tu še dve leti. Resnično sem navdušena, da bom to pot z ekipo nadaljevala do leta 2029 in se lotila novih izzivov, ki so pred nami. Zelo sem hvaležna za zaupanje in podporo, ki mi jo je izkazala ekipa, in se veselim vsega, kar bomo lahko skupaj dosegli v prihodnjih letih," pa je dejala najboljša slovenska kolesarka. V Franciji si je Žigart v prvi polovici septembra na dirki Faun še drugič to sezono zlomila čeljust in predčasno končala sezono.Na domačem EP zaradi poškodbe manjka tudi zaročenec in najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar.
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