Urška Žigart: Tour je 'prišel k nama', zato je Tadej lahko kosilo pojedel doma

Kaj je počel Tadej Pogačar nekaj ur pred zadnjo etapo letošnje kolesarske dirke po Franciji? V zavetju lastnega doma in družbi zaročenke Urške Žigart je v miru pojedel kosilo. To si je lahko kolesarski šampion letos izjemoma privoščil, saj se je 111. izvedba dirke po Franciji prvič v zgodovini končala v Nici, ki je oddaljena le približno 20 kilometrov od Pogačarjevega doma v Monaku.

"V bistvu je bil danes en zelo poseben dan, ker je Tour prišel k nama in nisva midva rabila iti do Toura. Tadej je prišel za kosilo domov, potem pa se je moral za še ene dve uri osredotočiti in se ogreti," nam je o početju Tadeja Pogačarja pred 21. etapo dirke po Franciji zaupala njegova dolgoletna partnerka Urška Žigart.

Urška Žigart in Tadej Pogačar sta lani takole skupaj slavila državni naslov FOTO: Luka Kotnik icon-expand

27-letna kolesarka, ki bo od prihodnje sezone dalje članica belgijske ekipe AG Insurance – Soudal Team, ženskega kolektiva Soudal – Quick Stepa, nam je zaupala, da sta v pripravah na sezono s Pogačarjem večkrat prevozila ceste, na katerih je nato osvojil šesto in hkrati zadnjo etapo letošnjega Toura: "V bistvu je bil ta kronometer najbližje domačim cestam, kar bo Tour kadarkoli. In po mojem si je na koncu mislil, da je škoda pustiti zmago na domačih cestah, ker sva letos res neštetokrat prevozila ta kronometer. In preprosto se mi zdi, da je koncu užival na teh cestah. In ja, ko je prišel čez cilj, so na dan privrele vse tiste emocije – ne samo iz letošnjega leta, tudi iz prejšnjih let ... veselje."

