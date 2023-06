Urška Žigart znova pridobila naslov državne prvakinje v kronometru

Urška Žigart je 15,7 km dolgo traso od Zgornjih Gorij do biatlonskega stadiona na Pokljuki s skupno 801 višinskim metrom premagala v 38:19 minute. S tem je bila prepričljivo najboljša in je obranila lanski naslov s Karteljevega pri Novem mestu.

Na Pokljuki je že prepričljivo slavila leta 2020, ko je s časom 40:44 za več kot tri minute ugnala Blažo Klemenčič in Urško Bravec. Tokrat je bila Žigartova še 2:25 minute hitrejša kot pred tremi leti.

Druga je bila pričakovano Urška Pintar, tretja pa presenetljivo Nika Bobnar, ki je za šest sekund ugnala kolesarko svetovne serije Eugenio Bujak.

Na Pokljuki so podelili tudi naslove v mlajših kategorijah. Med starejšimi mladinkami, ki so tekmovale na 11,5 km dolgi progi med Zatrnikom in Pokljuko, je bila najboljša Ema Podberšič.