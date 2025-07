Urška Žigart v skupnem seštevku Dirke po Italiji pridobila 28 mest

Etapa je bila razgibana, končala pa se je s sicer bolj položnim klancem do Aprice (12,9 km/3,9 %). V dvoboju za zmago je bila v sprintu Henderson hitrejša od Francozinje Dilyxine Miermont (Ceratizit Pro). Tretje mesto je z zaostankom 26 sekund zasedla domačinka Soraya Paladin (Canyon-Sram zondacrypto).

Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je etapo končala v prvi zasledovalni skupini 21 kolesark in posledično precej napredovala v skupnem seštevku po malce slabši vožnji na čas v Bergamu.

Po dveh od osmih etap zdaj vodi Henderson, ki ima 15 sekund prednosti pred Švicarko Marlen Reusser (Movistar) in 31 pred Italijanko Eliso Longo Borghini (UAE Team ADQ). Žigart je 15. z zaostankom 1:30 minute.

V torek bo na sporedu 122 km dolga etapa od Vezza d'Oglia do Trenta. Edini klanec na prelaz Tonale (8,4 km/6,1 km) bodo tekmovalke opravile že po 17,5 km etape, nato pa sledi spuščanje in ravnina do Trenta.