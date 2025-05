Urška Žigart brez nastopa na Vuelti

Organizatorji Vuelte so izrazili podporo slovenski kolesarki in ji zaželeli hitro okrevanje. Žigart je na dirki po Španiji nastopila leta 2023 in končala kot 40.

Letošnja dirka po Španiji bo trajala do sobote, 10. maja. Vuelta se bo začela v Barceloni in se končala po sedmih etapah in 750 km. Na dirki bosta od Slovenk nastopili še članici Cofidisa Špela Kern in Eugenia Bujak.