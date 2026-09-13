Utrujeni Roglič na zadnji etapi Vuelte zgolj še brani drugo mesto

Da je dirka bržkone končana, priznavajo pri ekipi Primoža Rogliča, tudi Enric Mas pa je po kraljevski, 20. etapi že govoril, kot da je že zmagovalec. Govori se, da bi lahko zadnjo, krožno etapo ob koncu celo nevtralizirali; neuradne novice govorijo, da, kar se tiče uvrstitev v skupnem seštevku, ne bo veljal zadnji krog. Kar koli se bodo odločili organizatorji, pa je jasno, da Masu, ki tudi kaže boljšo formo od Rogliča, končno zmago lahko prepreči le padec.

Lahko se zgodi, da bodo nekateri vendarle poskušali napasti tiste, ki pred njimi nimajo veliko prednosti. Tako bo moral Roglič paziti na Avstrijca Felixa Galla, ki na tretjem mestu za njim zaostaja 29 sekund, mladi Jakob Omrzel, ki je v 20. etapi izgubil eno mesto, pa bo moral prav tako braniti sicer odlično sedmo mesto.