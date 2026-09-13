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Kolesarstvo

Utrujeni Roglič na zadnji etapi Vuelte zgolj še brani drugo mesto

Granada, 13. 09. 2026 07.58 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Primož Roglič

V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec poznan. Drugouvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrica Masa, ki ima pred njim dve minuti in 15 sekund prednosti.

Zadnja etapa letošnje Vuelte
Zadnja etapa letošnje Vuelte
FOTO: X

Da je dirka bržkone končana, priznavajo pri ekipi Primoža Rogliča, tudi Enric Mas pa je po kraljevski, 20. etapi že govoril, kot da je že zmagovalec. Govori se, da bi lahko zadnjo, krožno etapo ob koncu celo nevtralizirali; neuradne novice govorijo, da, kar se tiče uvrstitev v skupnem seštevku, ne bo veljal zadnji krog. Kar koli se bodo odločili organizatorji, pa je jasno, da Masu, ki tudi kaže boljšo formo od Rogliča, končno zmago lahko prepreči le padec.

Lahko se zgodi, da bodo nekateri vendarle poskušali napasti tiste, ki pred njimi nimajo veliko prednosti. Tako bo moral Roglič paziti na Avstrijca Felixa Galla, ki na tretjem mestu za njim zaostaja 29 sekund, mladi Jakob Omrzel, ki je v 20. etapi izgubil eno mesto, pa bo moral prav tako braniti sicer odlično sedmo mesto.

Enric Mas
Enric Mas
FOTO: Profimedia

V etapi, dolgi 112 km, se bodo štirikrat povzpeli na slovito Alhambro; klanec do nje je dolg 2,1 kilometra, že pred tem bo nekaj manjših vzponov.

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ptuj.si
13. 09. 2026 08.12
Rogla me je res pozitivno presenetil.
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