'V Alpah bo najbolj vidno, kdo lahko in kdo ne'

Uvodne etape na Danskem so postregle z neverjetno kuliso. Kolesarje je ob progi pozdravilo več sto tisoč navijačev, ki so ob dokaj zadržanem dogajanju na cesti poželi največ pozornosti. Uvodni kronometer v Koebenhavnu je skazil dež, zaradi katerega favoriti niso želeli tvegati veliko. Drugo in tretjo etapo pa sta po pričakovanjih odločila skupinska sprinta. Med favoriti za rumeno majico ni bilo večjih pretresov. Skoraj vsi so se uspeli izogniti padcem in tako pred prvim celotnim tednom 109. Toura ostajajo zelo blizu v skupnem seštevku.

V rumeni majici je Danski v slovo pomahal Wout van Aert , ki je na vseh treh etapah osvojil drugo mesto. Drugi je zmagovalec kronometra Yves Lampaert , tretji pa že Tadej Pogačar , ki si je v petek privozil osem sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom in še sekundo več pred Primožem Rogličem . Prav kolesarjema Jumbo-Visme stavnice pripisujejo največ možnosti, da po dveh letih prekineta Pogačarjevo prevlado na francoskih cestah.

"Zaenkrat še ni bilo veliko za pokazati. Še največ je razkril kronometer. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta me oba zelo presenetila. Sploh za Pogačarja sem mislil, da bo šel bolj rezervirano. V cilju je rekel, da ni tvegal, a zdelo se mi je, da je tvegal več kot drugi. Sploh v nekaterih zavojih se je peljal zares odlično," je petkovo vožnjo na čas komentiral Valter Bonča .

Pogačar se vrača na kraj, kjer je šokiral svetovno javnost

V torek se pričakuje še eno mirno etapo in skupinski sprint. Sreda pa bi lahko kot prva močno premešala karte v boju za rumeno majico. Kolesarje od Lillea do Arenberga čaka kar 20 kilometrov tlakovanih cest, ki so del legendarnega spomenika Pariz–Roubaix. Kdor bo imel tam tehnične težave, bi lahko izgubil veliko.

Pogačar verjetno že nestrpno pričakuje petkovo etapo, ki bo prva gorska na letošnji trasi. Zaključila se bo z vzponom prve kategorije na La Super Planche des Belles Filles. Se vam sliši znano? Prav na tej planoti je 23-letnik s Klanca pri Komendi pred dvema letoma uprizoril neverjeten preobrat, ko je na predzadnji etapi dirke "slekel" Primoža Rogliča. V nedeljo sledita še dva vzpona prve kategorije (Col de la Croix in Pas de Morgins), po katerih bo, kot pravi Bonča, že bolj jasno, kakšno je razmerje moči.

"Toura se ne da dobiti v prvih 12 kilometrih. Po kakšnih desetih dneh bo bolj jasno. Razlike bodo takrat že večje. Nekateri bodo boljši, kot so sedaj, drugim se bo že poznala utrujenost. Vsaka gorska etapa bo imela svojo vlogo. Mislim pa, da bo v Alpah najbolj vidno, kdo lahko in kdo ne. Izoblikoval se bo ožji krog favoritov, morda trije ali štirje kolesarji," napoveduje nekdanji državni prvak in tudi zmagovalec dirke po Sloveniji.