V Avstraliji slavil Pogačarjev prihodnji pomočnik

Jhonatan Narvaez je k ekipi Tadeja Pogačarja prestopil iz Ineos Grenadiers, 27-letni kolesar je z emirati podpisal dvoletno pogodbo do konca leta 2026. Velja za zelo eksplozivnega kolesarja in specialista za spomladanske klasike in bo lahko v prihodnje pomagal Pogačarju v lovu na tovrstne dirke in še posebej spomenike, največje enodnevne dirke na svetu.

Welsford, ki tekmuje v dresu ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe slovenskega asa Primoža Rogliča , se je pognal v ospredje na koncu 20 krogov 90 km dolge ulične dirke in premagal Francoza Bryana Coquarda (Cofidis) in Nemca Phila Bauhausa (Bahrain Victorious). Glivar, član ekipe Alpecin-Deceuninck, je zadnjo etapo končal na 42. mestu.

Narvaez je končal kot skupni zmagovalec dirke z devetimi sekundami prednosti pred Špancem Javierjem Romo (Movistar Team) in postal prvi zmagovalec Tour Down Under iz Ekvadorja. "Končno lahko uživamo," je dejal Narvaez. "Današnja etapa je bila ena najtežjih v tednu, saj vse do cilja nisem čutil, da bi bili res varni. Ni enostavno, ko se 150 fantov skuša voziti okoli enega ovinka s 70 kilometri na uro, je nevarno, a to je kolesarjenje in rešili smo dan."

To je Narvaezova prva zmaga na dirki svetovne serije, s čimer Južnoameričan v Avstraliji končuje nepozaben teden, ko je prevzel oker majico vodilnega z nepozabnim koncem najtežje etape na hribu Willunga, ko je premagal najboljše hribolazce v sobotni predzadnji etapi. "To je res nekaj velikega. Veliko mi pomeni in to je moje prvo leto s to ekipo in takšen začetek je super," je dejal nov Pogačarjev ekipni kolega.