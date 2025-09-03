Dramatičen zaključek v Bilbau: protestniki so preprečili zaključek etape

Na kolesarski dirki po Španiji se etapa v Bilbau ni končala na predvidenem cilju, potem ko so propalestinski protestniki "pripravljali incident" ob ciljni črti. Čase, ki še niso znani, so tako odmerili tri kilometre pred ciljem, večjih premikov v skupnem seštevku pa med najboljšimi ne bo. V rdeči majici vodilnega je ostal Danec Jonas Vingegaard.

Na kolesarski dirki po Španiji se etapa v Bilbau ni končala na predvidenem cilju. V rdeči majici vodilnega je ostal Danec Jonas Vingegaard. FOTO: AP icon-expand

V razgibani etapi, ki je bila po profilu podobna tisti, na kateri večinoma dirkajo na aprilski preizkušnji po Baskiji, si ubežniki niso nikoli privozili dovolj velike prednosti, da bi povzročali težave favoritom. Tako so najboljši skupaj prišli do zadnjega kroga, v katerem so jih na vzponu Vivero za nekaj trenutkov zmotili prvi izmed sicer številnih protestnikov ob cesti v Bilbau in okolici.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Sam protest je bil primarno uperjen proti izraelski ekipi Israel-Premier Tech in njeni prisotnosti na dirki. Organizatorji Vuelte so imeli z ekipami in kolesarji sestanek pred etapo po dogodkih dan prej, ko so protestniki povzročili padec Italijana Simoneja Petillija. Tudi v peti etapi oziroma ekipnem kronometru so protestniki za nekaj sekund z razgrnjenim panojem ustavili prej omenjeno izraelsko ekipo. Toda etapa se je danes kljub težavam nadaljevala, čeprav je moralo vodstvo dirke 15 km pred koncem skrajšati etapo zaradi napovedanih težav na cilju. "Zaradi nekaterih napovedanih incidentov smo se odločili, da čase tekmovalcev odmerimo tri kilometre pred ciljem," so zapisali organizatorji in ob tem sporočili, da uradno zmagovalca etape ne bo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vseeno je v zadnjih kilometrih na zelo strm klanec Pike (2,1 km/9,3 %) potekal boj med najboljšimi. Najmočnejši pa je bil tam Britanec Tom Pidcock (Q36,5), ki se je dvakrat otresel Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), a se je Danec obakrat pripeljal nazaj na čelo. V ozadju ju je lovila skupina okoli Portugalca Joaa Almeide (UAE Team Emirates-XRG), a ostala za malce prekratka. Vingegaard in Pidcock sta etapo končala nekaj sekund pred skupino s Portugalcem, a uradnih časov še ni.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči