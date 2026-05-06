Lovi dosežek, ki Pogačarju še manjka: Vingegaard na Giro po trojno krono

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard bo v petek začel lov na zmago na edini tritedenski dirki, ki je še ni osvojil – dirki po Italiji. Čeprav se na Giro podaja prvič, je v odsotnosti prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja ter imen, kot so Richard Carapaz, Joao Almeida in Mikel Landa, glavni favorit za rožnato majico. Danca bodo v Italiji med drugim skušali izzvati Egan Bernal, ki se počasi vrača v formo po hudi poškodbi, Enric Mas, Ben O'Connor, Felix Gall in veliki up Kolumbijcev Santiago Buitrago.

Barve Pogačarjeve ekipe UAE Team Emirates bo kot kapetan branil Adam Yates, ki bi prav tako znal biti eden glavnih tekmecev favoriziranega Danca. Kapetan ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe bo sicer Jai Hindley, ki je že pokazal dobre predstave na daljših dirkah, toda kolesarska javnost še več kot od Avstralca pričakuje od mladega, zgolj 22-letnega Italijana Giulia Pellizzarija, zmagovalca nedavne dirke po Alpah.

Vingegaard je letos še nepremagan. Sezono je začel z zmago na dirki Pariz–Nica, konkurenco pa vnovič pokoril na dirki po Kataloniji. Od konca marca se na startu dirk ni več pojavil, saj se je povsem posvetil pripravam na obe tritedenski dirki, na katerih bo letos nastopil – dirko po Italiji in dirko po Franciji.

Jonas Vingegaard je v Kataloniji pokoril konkurenco.

Danec je na "grand tourih" doslej zbral osem nastopov, v Franciji je nastopil petkrat, trikrat pa se je pojavil tudi na startu španske Vuelte. Na Touru je slavil dvakrat, lani osvojil še špansko pentljo, tako Giro ostaja še zadnja tritedenska dirka, ki je 29-letnik ni dobil. Če bi mu to uspelo letos, bi "trojno krono" kolesarstva osvojil celo pred svojim velikim rivalom Pogačarjem, ki mu v zbiru zmag manjka še skupna zmaga na Vuelti.

Trasa letošnje dirke po Italiji FOTO: Giro d'Italia