Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Lovi dosežek, ki Pogačarju še manjka: Vingegaard na Giro po trojno krono

Nesebar, 06. 05. 2026 18.52 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Jonas Vingegaard

V bolgarskem Nesebaru se bo v petek z "Grande Partenzo" začela 109. izvedba dirke po Italiji. Glavni favorit za skupno zmago na Giru je danski kolesar Jonas Vingegaard, ki bi z osvojeno rožnato majico dopolnil svojo zbirko zmag na tritedenskih dirkah. Če bi mu to uspelo, bi trojno krono osvojil še pred prvim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem, saj Slovencu manjka še zmaga na Vuelti.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
FOTO: Profimedia

Jonas Vingegaard bo v petek začel lov na zmago na edini tritedenski dirki, ki je še ni osvojil – dirki po Italiji. Čeprav se na Giro podaja prvič, je v odsotnosti prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja ter imen, kot so Richard Carapaz, Joao Almeida in Mikel Landa, glavni favorit za rožnato majico.

Danca bodo v Italiji med drugim skušali izzvati Egan Bernal, ki se počasi vrača v formo po hudi poškodbi, Enric Mas, Ben O'Connor, Felix Gall in veliki up Kolumbijcev Santiago Buitrago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barve Pogačarjeve ekipe UAE Team Emirates bo kot kapetan branil Adam Yates, ki bi prav tako znal biti eden glavnih tekmecev favoriziranega Danca. Kapetan ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe bo sicer Jai Hindley, ki je že pokazal dobre predstave na daljših dirkah, toda kolesarska javnost še več kot od Avstralca pričakuje od mladega, zgolj 22-letnega Italijana Giulia Pellizzarija, zmagovalca nedavne dirke po Alpah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vingegaard je letos še nepremagan. Sezono je začel z zmago na dirki Pariz–Nica, konkurenco pa vnovič pokoril na dirki po Kataloniji. Od konca marca se na startu dirk ni več pojavil, saj se je povsem posvetil pripravam na obe tritedenski dirki, na katerih bo letos nastopil – dirko po Italiji in dirko po Franciji.

Jonas Vingegaard je v Kataloniji pokoril konkurenco.
Jonas Vingegaard je v Kataloniji pokoril konkurenco.
FOTO: Profimedia

Danec je na "grand tourih" doslej zbral osem nastopov, v Franciji je nastopil petkrat, trikrat pa se je pojavil tudi na startu španske Vuelte. Na Touru je slavil dvakrat, lani osvojil še špansko pentljo, tako Giro ostaja še zadnja tritedenska dirka, ki je 29-letnik ni dobil. Če bi mu to uspelo letos, bi "trojno krono" kolesarstva osvojil celo pred svojim velikim rivalom Pogačarjem, ki mu v zbiru zmag manjka še skupna zmaga na Vuelti.

Trasa letošnje dirke po Italiji
Trasa letošnje dirke po Italiji
FOTO: Giro d'Italia

Kolesarsko karavano Gira čaka 21 etap, na katerih bodo skupno prekolesarili 3468 kilometrov in premagali skoraj 49.000 metrov višinske razlike. Dirka se bo v petek, 8. maja, z "Grande Partenzo" začela v bolgarskem Nesebaru, zaključila pa 31. maja v Rimu.

giro dirka po italiji kolesarstvo vingegaard
24ur.com Polni hvale na račun Pogačarja: 'Dober človek, vodja, vse ima pod nadzorom'
24ur.com Stavnice: vse razen Pogačarjeve zmage bi bilo veliko presenečenje
24ur.com 'Tadej in celotna ekipa so šampioni'
24ur.com Vingegaard bo skušal letos prekrižati načrte Pogačarja
24ur.com 'Če ne bo delal taktičnih napak, ima Pogačar večje možnosti za zmago'
24ur.com Vingegaard kljub visokemu zaostanku odločen: Še vedno lahko zmagam
24ur.com Zadnja etapa Milanu, skupni zmagovalec Vingegaard
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj je torbica Blake Lively postala največja tema Met Gale?
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Prvi večji skupni mejnik za lepo Slovenko in sanjskega Karla
Prvi večji skupni mejnik za lepo Slovenko in sanjskega Karla
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Dom za ostarele: zakaj nekateri plačujejo tudi po 600 evrov več?
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
moskisvet
Portal
Umrl milijarder in ustanovitelj CNN, ki je spremenil svet televizijskih novic
Slovenec o svojem uspehu s picami
Slovenec o svojem uspehu s picami
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699