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Kolesarstvo

'V Montrealu se nam bo pridružil še Tadej'

Ljubljana, 10. 09. 2026 12.19 pred 31 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J. M.F. +1
Uroš Murn

Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten.

Nenazadnje so vsaj za zdaj na seznamu tekmovalcev v članski konkurenci skoraj vsi najboljši z izjemo Tadeja Pogačarja. Tudi Primož Roglič in Jakob Omrzel, ki uspešno nastopata na dirki po Španiji, le da je ob imenu mlajšega trenutno še zvezdica, saj prvič tekmuje na tritedenski dirki in je njegovo stanje po njej manjša neznanka.

Jan Tratnik
Jan Tratnik
FOTO: Profimedia

Ob omenjenih so med osmerico Jan Tratnik, ki bo edini nastopal tudi v vožnji na čas, ter Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič in Tilen Finkšt. Od članic bosta v Montrealu Slovenijo zastopali Urška Žigart in v obeh disciplinah tudi Nika Bobnar, v Kanado ob tem potujejo še štirje mlajši člani, trije mladinci ter dve mladinki. Med mlajšimi članicami Slovenk ne bo na startu dirk.

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Te se bodo z vožnjama na čas v članskih konkurencah začele v nedeljo, 20. septembra, teden dni pozneje bo še vrhunec z moško cestno dirko na zahtevni, a poznani trasi v Montrealu. Tam namreč na skoraj identičnem krogu tekmujejo na vsakoletni veliki nagradi Montreala, manjša sprememba v zadnjem kilometru pa ne bo bistveno vplivala na dogajanje na trasi.

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V Kanadi bo v petek (VN Quebeca) in nedeljo v Montrealu od Slovencev tekmoval le Tratnik. Slednji se bo v tednu pred SP posvetil treningu na kronometrskem kolesu. "Vsekakor je hendikep, ker nimamo Tadeja, a to je morda priložnost za vse ostale. Tudi za Rogliča, ki je v Španiji v odlični formi. Tudi Tratnik in Omrzel sta odlično pripravljena. Verjamem, da bodo imeli tudi preostali, ki bodo prišli z Vuelte, dobre noge, medtem ko Mezgec in Mohorič nabirata kilometre v Evropi," je selekcijo ocenil selektor Murn.

Urška Žigart
Urška Žigart
FOTO: Profimedia

Pričakuje povsem drugačno dinamiko dirke, potem ko je zaradi poškodb odpadel Pogačar, krog favoritov pa se je precej razširil. "Vsa osredotočenost na nas se bo posledično preusmerila bolj na belgijsko, francosko reprezentanco, mi pa bomo napadali iz tretjega, četrtega plana," je dodal Murn. Priznal je, da je imel veliko pomislekov in težav pri sestavi ekipe, potem ko je Pogačar v osmi etapi Vuelte grdo padel in ostal brez treh vrhuncev ob koncu sezone.

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"Po poškodbi Tadeja je bila kar kolobocija glede prilagoditev. Če Omrzela ne bo v Kanadi, ne bo šel namesto njega tja nihče, saj bo Domen Novak s svojo ekipo tekmoval na Hrvaškem. Ostalih, ki bi jih lahko izkoristili, zaradi spremenjene dinamike dirke ne potrebujemo. V zadnjih letih smo morali mi nadzorovati dirko, zdaj pa bomo to prepustili drugim," je še opisal selektor moške reprezentance.

Primož Roglič in Remco Evenepoel
Primož Roglič in Remco Evenepoel
FOTO: Profimedia

O Rogliču kot prvem adutu slovenske ekipe je pristavil: "Primož je zdaj res v formi, kot že dolgo ni bil. Najbrž še sam sebi ne more verjeti in verjamem, da bo to znal izkoristiti. Klanci na dirki mu odgovarjajo, tehnično trasa ni tako zahtevna, saj so ceste široke. Pomembno bo postavljanje v skupini, da ga zaščitimo na čelu in da bo imel pomoč, kot jo mora imeti."

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Druge ekipe zdaj odkrito računajo na mavričasto majico svetovnega prvaka, tu so v ospredju po Murnovem mnenju predvsem Belgijci, a tu nastopi drugačen vidik, pravi selektor. "Zdaj so vsem reprezentancam apetiti narasli, ko so doživeli šok po Pogačarjevi odpovedi. Vse se bo spremenilo. Zame je favorit Remco Evenepoel, ampak mislim, da bodo imeli znotraj ekipe trenja, saj si zmago želi tudi Wout van Aert, ki na Vuelti dirka izjemno," je za konec napovedal Murn.

Slovenska reprezentanca za SP v Montrealu:
- moški:
Tilen Finkšt
Gal Glivar
Matevž Govekar
Luka Mezgec
Matej Mohorič
Jakob Omrzel* (odločitev po Vuelti)
Primož Roglič
Jan Tratnik (vožnja na čas)

- ženske:
Urška Žigart
Nika Bobnar (vožnja na čas)

- mlajši člani:
Jaka Marolt (vožnja na čas)
Sven Aleksander Mernik
Anže Ravbar
Erazem Valjavec

- mladinci:
Vanja Kuntarič Žibert (vožnja na čas)
Gal Stare (vožnja na čas)
Maj Bohak

- mladinke:
Lina Mehle Lina (vožnja na čas)
Hana Jeromel

Razlagalnik

Mavričasta majica je prestižno oblačilo, ki ga nosi aktualni svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. Majica je bele barve s petimi vodoravnimi pasovi v barvah olimpijskih krogov (modra, rdeča, črna, rumena in zelena) na prsih. Zmagovalec cestne dirke na svetovnem prvenstvu ima pravico nositi to majico na vseh cestnih dirkah v svoji disciplini do naslednjega svetovnega prvenstva, kar ga vizualno izpostavi kot najboljšega kolesarja na svetu v tistem letu.

Dirka po Španiji, znana tudi kot Vuelta a España, je ena izmed treh največjih in najprestižnejših tritedenskih kolesarskih dirk na svetu, skupaj z Dirko po Franciji (Tour de France) in Dirko po Italiji (Giro d'Italia). Dirka se običajno odvija konec poletja in v začetku jeseni, znana pa je po izjemno zahtevnih gorskih etapah in visokih temperaturah, kar jo naredi za enega največjih fizičnih in psihičnih izzivov v profesionalnem kolesarstvu.

Remco Evenepoel in Wout van Aert sta vrhunska belgijska kolesarja, ki veljata za največja zvezdnika tega športa. Remco Evenepoel je izjemen kolesar za etapne dirke in kronometre, znan po svoji eksplozivnosti in taktični drznosti. Wout van Aert pa je eden najbolj vsestranskih kolesarjev v zgodovini, saj uspešno tekmuje v šprintih, gorskih etapah in klasičnih enodnevnih dirkah, svojo kariero pa je začel v ciklokrosu, kjer je osvojil številne naslove svetovnega prvaka.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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