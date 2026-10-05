Tadej Pogačar je v nedeljo v Šenčurju po koncu drugega od petih krogov cestne dirke na domačem evropskem prvenstvu pozdravil 38-letnega Luko Mezgeca, ki je takrat odstopil in s tem uradno sklenil dolgo in uspešno športno pot. Na deset let starejšega, zdaj že nekdanjega reprezentančnega kolega, ima lepe spomine, je dejal zbranim medijem. "Zagotovo je velik spomin tista Lukova zmaga v Trstu," je na leto 2014, ko je bil tedaj 15-letni Pogačar v izteku zadnje etape dirke po Italiji v Trstu, Mezgec pa je poziral na odru za zmagovalce po svoji edini zmagi na etapah tritedenskih pentelj.

Tadej Pogačar (levo) priznava, da se je v zgodnji fazi svoje kariere veliko naučil od deset let starejšega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca (desno), ki je po nedeljski dirki na domačem evropskem prvenstvu zaključil svojo uspešno kariero. FOTO: Luka Kotnik

"Eden večjih spominov je tudi na leto 2019 na dirko po Španiji. Tam takrat ni bilo dosti Slovencev in veliko sva debatirala na začelju skupine v kakšni od etap. Tudi v reprezentanci sva bila skupaj skoraj na vseh evropskih in svetovnih prvenstvih. Veliko sem se naučil od njega in njegove izjemne kariere," je še razlagal Pogačar, ki je leta 2019 na Vuelti debitiral na največjih etapnih dirkah. Dolgoletnemu kolegu v karavani želi veliko uspeha v drugem delu kariere, a dodaja, da ga bo pogrešal. "Res je lepo, ampak to pomeni, da ga ne bo več v glavnini, da ne bo več nekoga, s katerim si se lahko pogovarjal in zafrkaval med dolgimi etapami. Njegova kariera je bila res vrhunska, o čemer priča tudi vsa ta množica ljudi. Vidi se, da je naredil nekaj lepega in vesel sem, da sem tu z njim," je o Kranjčanu še razglabljal Pogačar.

Tadej Pogačar ne skriva, da se je spogledoval z idejo o nastopu na domačem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. "V nekem trenutku so me 'zasrbele' noge, a ni bilo realno, da bi nastopil," je med drugim dejal Pogačar. FOTO: Profimedia

Še pred zanj usodno osmo etapo letošnje dirke po Španiji si je predstavljal, da bo na startu domačega EP, a je grd padec pustil prehude posledice, zaradi česar je najboljši kolesar zadnjega obdobja predčasno končal sezono. "Zdaj je že kar v redu, lahko se vozim s kolesom, po drugi strani pa je zame konec sezone in ne morem več na nobeno dirko. Zato sem si vzel čas zase in počasi že pogledujem proti letu 2027," je dejal 28-letnik s Klanca pri Komendi, le streljaj stran od trase cestne dirke domačega EP. "Mogoče res lahko malce dlje počivam, ampak bom moral posledično prej začeti delati, torej en mesec prej," je proti naslednji sezoni pogledoval prvi kolesar svetovne lestvice. Priznal je, da so ga noge med okrevanjem po zlomu ključnice in vratnega vretenca večkrat zasrbele, vendar je užival tudi v nekoliko drugačni vlogi.

Zdravstveno stanje Tadeja Pogačarja trenutno ni rožnato, vendar obenem verjame, da se bo v novi sezoni vrnil še močnejši. FOTO: Profimedia