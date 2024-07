V osmi etapi Toura trasa bodisi za ubežnike bodisi sprinterje

Na 111. kolesarski Dirki po Franciji je na sporedu osma etapa od Semur-en-Auxoisa do Colombey-les-deux-Eglisesa (183,4 km). Čeprav so jo organizatorji označili za ravninsko, gre za dokaj razgibano traso, ki bi lahko ponudila priložnost ubežnikom. Vodstvo v skupnem seštevku brani slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki ima pred najbližjim zasledovalcem Remcom Evenepoelom 33 sekund prednosti.