Merlier do tretje zmage v sprintih, hud padec tik pred ciljem

Profil 12. etape na dirki po Franciji FOTO: Tour de France

Tadej Pogačar ima po dveh ravninskih etapah in pred tremi zahtevnimi trasami do konca tedna še naprej 3:36 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike), medtem ko 4:06 minute na tretjem mestu zaostaja Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe). Danes je Pogačarja skupaj z ostalimi favoriti malce zadržal padec nekaterih sprinterjev v zaključku, a so zaradi pravila zadnjih petih kilometrov vsi prejeli čas glavnine. Na Touru nastopata še dva Slovenca, ki pa imata drugačni vlogi v ekipah. Danes je poskušal v beg priti Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), a mu to naposled ni uspelo, medtem ko je Jan Tratnik skrbel za čim bolj mirno etapo svojih kapetanov pri Red Bullu.

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V današnji etapi, v kateri je nekaj časa kolesarje hladila tudi kratkotrajna ploha, so bežali štirje tekmovalci. Nikoli si niso privozili več kot dveh minut naskoka, kar je nakazovalo na nov sprinterski zaključek. Vseeno so si napadi v malce bolj razgibanih zadnjih 35 km sledili eden za drugim, pri čemer pa se je velikokrat zataknilo predvsem pri sodelovanju med ubežniki. Posledično kolesarji na čelu niso mogli dovolj zagreniti življenja sprinterskim ekipam. Če je sreda postregla z zelo čudnim in zmedenim sprintom in presenetljivim zmagovalcem, so bile današnje predstave sprinterskih vlakov v bolj tehničnem zaključku boljše, podobo pa je na koncu skazil grd padec, v katerega je bilo vpletenih kar nekaj kolesarjev.

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Največ moči je na koncu prihranil Tim Merlier, ki je bil v zadnjih nekaj sto metrih precej skrit, a je našel pot po sredini mimo vseh za tretjo zmago na letošnjem Touru, skupno pa 75. v karieri. Drugo mesto je pripadlo Nizozemcu Olavu Kooiju (Decathlon CMA CGM), tretje pa Belgijcu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Premier Tech). V boju za zeleno majico najboljšega po točkah je stanje zelo tesno, saj ima Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek) na vrhu 357 točk, na drugem mestu se mu je približal Eritrejec Biniam Girmay (NSN) s 317 točkami. Tretji je Philipsen, ki je zbral 311 točk, Merlier je za njim s 307.

Izidi, 12. etapa, Magny-Cours - Chalon-sur-Saone (179,1 km):

1. Tim Merlier (Bel/Soudal Quick-Step) 3:38:53 2. Olav Kooij (Niz/Decathlon CMA CGM) isti čas 3. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Premier Tech) 4. Biniam Girmay (Eri/NSN) 5. Milan Fretin (Bel/Cofidis) 6. Anthony Turgis (Fra/TotalEnergies) 7. Max Kanter (Nem/XDS Astana) 8. Clement Russo (Fra/Groupama-FDJ United) 9. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek) 10. Huub Artz (Niz/Lotto Intermarche) ...

33. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) isti čas

51. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)

101. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)

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- skupni vrstni red (12/21):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 43:04:01

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 3:36 3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:06 4. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 4:22 5. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 4:35 6. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:44 7. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 5:08 8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 5:45 9. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious) 6:34 10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 11:49 ...

98. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 2:12:36

106. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 2:18:36