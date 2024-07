Zakaj najboljša kolesarka ne potuje na olimpijske igre?

OGLAS

Kdo bo na olimpijskih igrah v Parizu zastopal slovenske barve? Najštevilčnejša zasedba do sedaj! Zgodovinski trenutek za slovenski šport. Panogo, ki uči, usmerja (tiste, ki to želijo), kaže pot mladim in starim, začetnikom, izkušenim in tistim, ki se spogledujejo s koncem kariere, na seznamu so tudi takšni, ki v športu rešitev ne bodo videli nikoli pa bi jih morali. Ljudem, ki se znajdejo v brezizhodni situaciji, pogosto slovenska športna zgodba o uspehu 'prižge' luč na koncu tunela. To je šport! Zato so krivice, ki se dogajajo športnikom, (vsaj) neskončno boleče. Zabolijo tistega, ki ostane brez olimpijske vozovnice in sprožijo pomislek. Pomisleke.

Urška Žigart je državna prvakinja v kronometru in v cestni vožnji ter najboljša slovenska kolesarka na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenci smo zelo posebni, pogosto od športnikov zahtevamo (pre)več. Uvrstitev na veliko tekmovanje je premalo, čeprav je že to nekaj znanstvenofantastičnega, zahtevamo vsaj drugi krog. Na tekmovanjih, kjer je Slovenija sposobna osvojiti medaljo, naenkrat ni več vseeno kakšnega leska je. Da ne govorimo o stavkih, da je nekdo zamočil, ker je 'samo drugi na svetu'. Sledijo gostilniške debate, kdo mora iti, kdo si ne zasluži mesta v izbrani vrsti, označevanje za turiste in še kaj ... Priznam, zgodbice, ki me ne zabavajo. Prej žalostijo, sploh tiste o tem, kako je bilo nekoč in da ti ki delajo danes 'pojma nimajo'. Danes so stvari zelo drugačne, poznavanje okoliščin je nuja, da bi razumeli, zakaj je danes nekaj tako, kot je in ne drugače. Ampak so primeri, ki potrebujejo bolj poglobljeno analizo. In so vezani na aktualni trenutek – tistega z začetka teksta - Najštevilčnejša zasedba do sedaj!

Gorazd Penko, odgovorni za izvedbo Maratona Franja, sicer tudi selektor ženske reprezentanca, na seznam potnic na OI ni uvrstil Urške Žigart. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Moje vprašanje vsem vpletenim – ali tudi najboljša? Odgovor bi morali dobiti z rezultati na olimpijskih igrah, ampak osnovno težavo predstavlja dejstvo, da tam ne bo vseh najboljših slovenskih športnikov. Delno zaradi kvot določenih s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja, delno zaradi neuspelih kvalifikacij, očitno pa je tudi trenerjem/selektorjem včasih vseeno, ali je na tekmovanju resnično najboljši v danem trenutku ali ne. In tu štejejo rezultati. Gorazd Penko, selektor ženske kolesarske reprezentance je na seznam potnic uvrstil Eugenio Bujak in Urško Pintar. Ne pa denimo Urške Žigart, ki je pred kratkim slučajno dobro pripravljenost potrdila na tekmi državnega prvenstva, ko je bila najboljša v vožnji na čas in cestni dirki. Torej absolutno najboljša. Zanimivo, Pintarjevo je premagala na cestni dirki za približno 10 minut. Jasno, cestno dirko je izkoristila za pripravo na žensko različico Dirke po Italiji, v letošnji sezoni pa je odpeljala še nekaj izjemno zahtevnih dirk, kot denimo Dirko po Švici.

Urška Žigart je razočarana, da niso merilo rezultati. FOTO: Instagram - Urška Žigart icon-expand

In če rezultati niso merilo, potem ne vem, kaj je? Zagotovo bo kdo rekel: Ne bi delali cirkusa, če ne bi bila zaročenka Tadeja Pogačarja, ampak tu ne gre za to, kdo je čigav, tu gre za rezultate, ki so edino merilo. Urška Žigart je dekle, ki dirka za Jayco AlUla, trenira pod nadzorom vrhunskih strokovnjakov, na vsakem koraku uživa podporo partnerja, najboljšega kolesarja na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) Pogačarja, dnevno napreduje in je podpisana pod rezultate, ki so jo pripeljali najvišje med vsemi Slovenkami na svetovni jakostni lestvici (114. mesto).

Tadej Pogačar je razočaran nad odločitvijo stroke. FOTO: Instagram - Tadej Pogačar icon-expand