V Rogličevi ekipi menjava na mestu športnega direktorja

Kot so izpostavili, je Aldag od leta 2022 igral pomembno vlogo pri oblikovanju športnega razvoja ekipe. "S svojo neutrudno predanostjo, izkušnjami in strastjo je imel ključno vlogo pri uveljavljanju Red Bull-BORA-hansgrohe kot vodilne ekipe na treh največjih etapnih dirkah," so poudarili v izjavi na spletni strani.

Med izjemnimi dosežki ekipe v tem obdobju so skupna zmaga na dirki po Italiji leta 2022, za to je poskrbel Jai Hindley, skupna zmaga na lanski Vuelti v režiji Primoža Rogliča ter uvrstitev na stopničke in osvojena bela majica na letošnji dirki po Franciji z Lipowitzem, so zapisali na spletni strani ekipe.