V 'severnem peklu' tudi Slovenca Mohorič in Mezgec

Pred kolesarji specialisti za enodnevne dirke je 'severni pekel', kot v karavani pravijo preizkušnji Pariz - Roubaix. Ta bo letos v 119. izdaji potekala od Compiegna do slovitega velodroma v Roubaixu, od skupno 257,5 km pa bo 54,8 km tlakovanih odsekov, ki jih bosta skušala kar najhitreje premagati tudi dva Slovenca, Matej Mohorič in Luka Mezgec.

Za kolesarje je ta dirka nekaj posebnega. Vsako leto okoli 30 tlakovanih odsekov terja visok davek med poklicnimi kolesarji. Ti so ponekod dobro, spet drugje zelo slabo negovani, kar skrbi za neprestano napetost v glavnini na več kot šesturni poti do velodroma v Roubaixu. "Ta dirka je navadno sranje. Garaš kot žival, nimaš časa niti za malo potrebo, lulaš kar v hlače. Dirkaš v blatu, ves čas ti drsi, res je to navaden kup sranja," je 14. aprila leta 1985 novinarjem po dirki v eni najbolj slovitih kolesarskih izjav dejal nekdanji nizozemski kolesar Theo de Rooij. Ko so ga vprašali, ali se bo še kdaj vrnil, je odvrnil: "Seveda, to je najlepša dirka na svetu." De Rooij nikoli ni dobil dirke, so jo pa tisti, katerih imena zdaj na ploščicah krasijo skupne prostore za prhanje v garderobah velodroma. "Veliko jih poskusi, malo komu uspe," je novinarjem na predstavitvi trase dirke po Sloveniji dejal Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).

icon-expand Matej Mohorič FOTO: Luka Kotnik

Pozornost ne sme pešati niti za minuto

"Nevarnost preti ves čas od stotega kilometra naprej, ko se začnejo tlakovani odseki, zato je treba biti vseh šest ur in pol pozoren. Veliko je padcev, okvar, predrtih pnevmatik. Ko prideš v zaključek, se začne še taktična igra. Po ravnem je težje narediti razliko kot na vzponih. Previden je treba biti, slediti pravim napadom in včasih malo tvegati. Na koncu nekdo zmaga in sam upam, da bom temu čim bližje," je pristavil Mohorič. Tudi sam se strinja, da gre kljub izjemni zahtevnosti za eno najlepših dirk na svetu. "To je nekaj najlepšega. Že ko sem se začel ukvarjati s kolesarstvom kot deček in kasneje mladinec, je bila to dirka, ki sem se je najbolj veselil, da jo pogledam na televiziji," je začel. "Nikoli ne razočara, gledalcev je neskončno ob cestah, vzdušje je enkratno, v tem delu Francije naredijo pravo 'fešto'. To je nekaj posebnega v kolesarstvu. Velja za eno najbolj zaželenih dirk v karieri posameznika. Če ti uspe tam zmagati, ti to ostane za vedno," je s sijajem v očeh govoril Mohorič. Tako kot preostalih 174 kolesarjev na startni listi bo moral 27-letnik premagati kultne odseke, kot so Mons-en-Pevele (3 km), Carrefour de l'Arbre (2,1 km) in Trouee d'Arenberg (2,3 km) oz. zloglasni arenberški jarek. Vsi omenjeni odseki so ocenjeni s petimi zvezdicami, kolesarji pa jih opisujejo s tresočim glasom, podobno tresoče, kot so kolesa, ki potujejo prek njih.

icon-expand Wout van Aert FOTO: AP