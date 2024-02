V svojem slogu: Mohorič z izjemnim spustom do etapne zmage po Valencii

Matej Mohorič je zmagovalec druge etape 75. dirke po Valencii od Canalsa do La Valldigne (162,7 km). Za 29-letnika iz Podblice pri Kranju je to prva zmaga v sezoni in skupno 24. v karieri. V skupnem seštevku je član Bahrain-Victoriousa napredoval s sedmega na drugo mesto.

Matej Mohoriča so tekmeci že pred etapo označili za glavnega favorita, saj je bil po zadnjem, ne preveč strmem vzponu na Alto Pla de Corrals, na vrsti zahteven spust do cilja v La Valldigni. Slovenski as je po prečkanju vrha planote takoj pritisnil na pedala in si z vratolomnim spustom sprva privozil nekaj metrov prednosti, ta pa je iz ovinka v ovinek naraščala. Po prihodu v dolino ga je čakalo le še nekaj kilometrov do cilja, kamor je pripeljal 13 sekund pred zasledovalci. Drugo mesto je pripadlo Italijanu Giovanniju Lonardiju (Teal Polti Kometa), ki je v sprintu večje skupine ugnal rojaka Simoneja Consonnija (Lidl-Trek). V skupnem seštevku je Mohorič napredoval na drugo mesto, potem ko je v sredini prvi etapi zasedel sedmo mesto. Za zmagovalcem prve etape iz ubežne skupine Alessandrom Tonellijem (VF Group-Bardiani CSF-Faizane) zaostaja 1:08 minute. Tretji je Avstrijec Felix Grossschartner (UAE Team Emirates), ki zaostaja 1:28 minute.

"Vedno sem bil osredotočen na to etapo, saj mi zelo ustreza. Tudi včeraj bi lahko posegli po zmagi, a je glavnina ubežnike predaleč spustila naprej. Danes smo ostali brez dveh kolegov v ekipi, s katerima bi morali biti hitrejši na ravnini in nadzorovati potek dirke. Vseeno so pomagale druge ekipe, moja ekipa pa je opravila odlično delo in me popeljala v odličen položaj na vrhu vzpona," je po tekmi za organizatorja dirke najprej dejal Mohorič. "Na meni je bilo, da s spustom zaključim delo ekipe in se ji s tem zahvalim za podporo in zaupanje. Moral sem ostati zbran, čeprav sem bil hiter, nisem tvegal padca in se pripeljal sam do ciljne črte," je še dodal slovenski kolesar.