V vožnji na čas v nedeljo tudi Bujak in Žigart

Ženske v nedeljo v vožnji na čas čaka 29,9 km dolga trasa z nekaj več kot 300 višinskimi metri.

V Litvi rojena Bujak je pri 35 letih že v sklepnem delu tekmovalne kariere. Dosedanja članica zasedbe UAE Team ADQ bo prihodnjo sezono dirkala za Cofidis.

To sezono je dvakrat zasedla sedmo mesto na belgijskih klasikah, na olimpijskih igrah v Parizu je bila v vožnji na čas 16., na cestni dirki pa 42. Septembra na evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Limburgu je bila na 31,2 dolgem kronometru članic osma.

To formo želi prenesti tudi na SP. "Mislim, da se forma v enem tednu ne more spremeniti prav veliko. Vendar pa je proga povsem druga, bolj zahtevna, v prvem delu je kar dosti klanca, in upam, da mi uvodni del ne bo vzel preveč moči in bom lahko nadaljevala naprej," je dejala pred nedeljsko preizkušnjo, ki bo zanjo edina na prvenstvu v Švici.

"Že dolgo časa nisem vozila takšnega kronometra, kjer bi bil najprej odsek skoraj pet km navzgor, klanec, gre malo po stopničkah gor, dol, potem je spust, pa še enkrat gor. Upam, da bom dobro odvozila ta prvi del, da mi ostane še kar dosti moči za drugi del," je še dodala.

"Upam za dobre noge jutri in da bom dobro odvozila. Opremo imam dobro, bila sem v vetrovniku v Silverstonu, tako da ne morem reči, da nimam dobre opreme. Drugače sem se že po olimpijskih igrah v Parizu odločila, da na SP v Zürichu ne bom nastopila na cestni dirki. Smo štiri punce, Urška Žigart, Urša Pintar, tudi Špela Kern, za katero si želim, da se dokaže ter izkoristi priložnost. Po kronometru bom šla domov in spremljala nastope doma," je še dejala.