Pogačar ne skriva ambicij o rožnati majici

Še pred predstavitvijo, ki oznanja začetek letošnje preizkušnje, je Tadej Pogačar, sedel pred predstavnike sedme sile.

Vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze je za začetek pojasnil kaj je počel v zadnjih dveh tednih po zmagi na spomeniku Liege-Bastogne-Liege: "Najprej sem se spočil, preživel nekaj časa z družino, tudi dirkal z gokarti, potem pa trdo treniral za Giro."

Pogačar bo na dirki po Italiji tekmoval prvič, a njegov cilj je jasen: "Cilj je zmagati na vsaki dirki." 25-letni Slovenec velja za prvega favorita, a mu ta vloga ni najbolj po godu: "V kolesarstvu nikoli ni samo en favorit in tudi tukaj ne bo. Veliko mladih talentiranih fantov prihaja na Giro, tudi starih mačkov pride dovolj, Romain Bardet in Geraint Tomas sta trenutno v zelo dobri formi in v treh tednih se lahko marsikaj zgodi."