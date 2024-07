V ŽIVO: 'Pogačar je najboljši vseh časov'

"Vse je lažje, ko imaš okoli sebe ljudi, ki verjamejo vate, in ko imaš ob sebi takšne navijače, kot jih imam jaz," je pred polnim Kongresnim trgom povedal Tadej Pogačar, vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci, ki se je zavoljo preutrujenosti odpovedal nastopu na bližnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu.

"Slovenske uspehe spremljam z velikim veseljem in častjo. V tem trenutku je krasno biti v moji vlogi," je na sprejemu v slovenski prestolnici dejal predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović, njegovim besedam pa se je pridružil tudi športni direktor v ekipi UAE Emirates Andrej Hauptman. "Že od mladinskih kategorij je Tadej rad dirkal po Italiji, zato sem vedel, da lahko zmaga na Giru. No, zdaj sta pred nami dve zmagovalni kolesi."

Na oder je stopila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar: "Z največjim veseljem in ponosom spremljam slovenske športne uspehe. Ne vem, če se Slovenci zavedamo, kaj pomeni trikrat zmagati na Touru in kaj pomeni v istem letu slaviti na Giru in Touru. Iskrene čestitke in hvala gospod Pogačar!"

"Tadej je zelo preprost in čisto normalen. En dan zmaga dirko po Franciji, naslednji dan pa doma igra remi. To, da si serijski zmagovalec na takšnem nivoju kot je Tadej, je nekaj neverjetnega. On je najboljši vseh časov," je dodal Luka Mezgec.