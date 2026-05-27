Valgren do zmage na 17. etapi

Razgibana etapa s tremi vzponi tretje težavnostne kategorije se je končala z zmagoslavjem Michaela Valgrena. Na sklepnem vzponu je v zadnjem kilometru uprizoril silovit napad in si takoj privozil lepo prednost, ki jo je ubranil do cilja v italijanskem smučarskem središču v Dolomitih. Štiriintridesetletni Valgren velja za čudežnega povratnika v svet kolesarstva po hudem padcu leta 2022, ko je na zadnji etapi dirke Route d'Occitanie zgrmel v prepad in si zlomil medenico. Na današnji etapi je v svoji poklicni karieri dosegel jubilejno deseto zmago.

"Ljudje mislijo, da sem hiter v sprintih, v resnici pa sem precej počasen. Moja največja maksimalna moč je skoraj sramotno nizka. Ko pa imam dobre noge, potem pa je druga pesem," je po prihodu v cilj uvodoma dejal Valgren. "Za nami je čuden dan. Ubežna skupina najprej sploh ni hotela sodelovati, kar me je pošteno jezilo. Na trenutke je bilo med etapo izjemno težko. Bil sem že na meji svojih zmogljivosti, nekaj časa sem bil tudi brez hrane, saj so bili spremljevalni avtomobili daleč za nami. Bal sem se, da bom povsem omagal, a se je v zaključku etape sanjsko razpletlo," je še dodal junak današnje etape.

Devetindvajsetletni Jonas Vingegaard, vodilni v skupni razvrstitvi, se na današnji preizkušnji ni posebej naprezal. Na torkovi gorski preizkušnji v švicarskih Alpah je dosegel četrto etapno zmago in svojo prednost pred svojim najbližjim avstrijskim zasledovalcem Felixom Gallom povečal na več kot štiri minute, razlika med njima pa se po današnji etapi ni spremenila. Vingegaard je skupaj s svojimi klubskimi sotekmovalci in največjimi pretendenti za končno zmago v cilj prikolesaril z več kot petminutnim zaostankom za Valgrenom. V četrtek bo na sporedu 168 km dolga preizkušnja z dvema zahtevnima vzponoma med krajema Paganella in Pieve di Soligo.

Giro d'Italia, izidi, 17. etapa (Cassano d'Adda - Andalo, 202 km):

1. Michael Valgren (Dan/) 4:41:34 2. Andreas Leknessund (Nor/Uno-X Mobility) + 0:02 3. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorius) 0:06 4. Aleksander Vlasov (Rus/Red Bull Bora hansgrohe) 5. Einer Rubio (Kol/Moviestar) 6. Igor Arrieta (Špa/UAE Team EMirates XRG) 0:14 ...

