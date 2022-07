Valjavec: Dve minuti zaostanka sta precej, a vse se da nadoknaditi

Pogačar je vse do 11. etape kraljeval, zdel se je nepremagljiv na poti do nove francoske rumene majice v svoji zbirki, nato pa je prišla 11. etapa in napadi ekipe Jumbo Visma, ki so Pogačarja izpraznili, samostojna akcija Vingegaarda pa mu je prinesla zaostanek. Nekdanji kolesar Tadej Valjavec pravi, da sta sicer dve minuti zaostanka Pogačarja precej, a da se da še vse nadoknaditi. "Tadej nam lahko pokaže, iz kakšnega testa je. To nam je že večkrat pokazal," je dejal in dodal, da bodo odločilne Pirenejske etape.