Valjavec verjame, da Pogačar lahko še tretjič osvoji Tour de France

Po mnenju Tadeja Valjavca, ki je trikrat nastopil na francoski pentlji, je Tadej Pogačar na najboljši možni način zmagal ter odpeljal dirko po Italiji. "Glede na vse napisano, in kasnejše izjave so to potrdile, Gira ni končal utrujen. Dobro se počuti po višinskih pripravah in zdaj ga čaka Tour. Mislim, da je to optimalna priprava za francosko pentljo, in če je res tako, bo vrhunsko pripravljen," je prepričan 47-letni Besničan. Dodaja, da v 2024 kolesarski svet vidi še boljšega Pogačarja. "Po videnem sodeč, da. Od lanskega leta je še napredoval. Za zdaj vse kaže njemu v prid, ampak Tour je le Tour, tudi vročina je tam višja, kar njemu ni ravno najbolj pisano na kožo, ampak verjamem, da so tudi na tem veliko naredili." Za dirko po Franciji, ki se bo začela v soboto v Firencah, komaj čaka, da se bodo vsi štirje v medijih izpostavljeni kolesarji pod istimi pogoji pomerili med sabo. Za Pogačarja sicer meni, da bi utegnil biti ob koncu francoske pentlje še boljši.

Nekdanji slovenski kolesar Tadej Valjavec o svojem rojaku in soimenjaku govori z izbranimi besedami in ga v isti sapi uvršča v ožji krog favoritov za slavje na letošnjem Touru. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Od Gira je zdaj minilo že kar nekaj časa, tako da to zanj ne sme biti ovira. Ostali so dirkali v zadnjem času več kot on, tako da bo v bistvu bolj spočit. Kvečjemu bi lahko imel na začetku več težav, ker nekaj časa ni bil v tekmovalnem ritmu. Zahteven konec tako zanj ne bo minus, kvečjemu bonus," predpostavlja Valjavec. Med četverico izrazitih kandidatov za visoka mesta je tudi Primož Roglič, ki ima za sabo sezono določenih nihanj in tudi bližnjih srečanj z asfaltom. "Nekako vselej pade. Tudi na Touru lahko, a pomembno bo le, da ne bo hudo," na Kisovčanovo smolo opozarja Valjavec. Vseeno Rogličevo udejstvovanje v novi ekipi vidi kot pozitivno. "Nihanja so, ampak saj so pri vseh in zmeraj bodo. Navsezadnje je zmagal generalko pred Tourom, kar je najpomembneje za njegovo potrditev. Kolikor spremljam, sem zasledil, da so številke take, kot so bile oziroma so še boljše."

Tadej Pogačar je s prepričljivo zmago na letošnjem Giru dokazal, da je v odlični formi. FOTO: AP icon-expand

"Kot ekipa so imeli že nekaj časa in priložnosti, da so se uigrali, da so se navadili drug na drugega. Posledično mislim, da bo tudi on vrhunsko pripravljen, a kot sem dejal, se morajo vsi soočiti na isti dirki. Šele potem bomo videli, kam kdo sodi," dodaja. Če pri obeh Slovencih ni pretiranih neznank, je drugače pri dvakratnem zaporednem zmagovalcu francoske pentlje Dancu Jonasu Vingegaardu. "Pri njem ne vemo, kako hudo je vse skupaj bilo, v kakšnem stanju je, ampak tega smo iz tabora nizozemske ekipe že vajeni. Na tak način delujejo in ne moremo vedeti, dokler tudi on ne bo prišel na start in dokler se ne bodo začele težke etape," poudarja nekdaj devetouvrščeni s Toura. Prepričan je, da je medicina športa napredovala na vseh področjih in da se zdaj tekmovalci s poškodbami, kot so bile Vingegaardove, prej vrnejo na visoko raven.

"V tem modernem času fante zelo hitro 'poštimajo' in so nazaj na ravni, na kakršni so bili prej. Prepričan sem, da če Jonas ne bi bil pripravljen, ne bi prišel na start. Pri njih je vse zavito v tančico skrivnosti, tako da imajo potem lahko tudi izgovor, če ne bo šlo čisto tako, kot si želijo," je namignil Valjavec. Če omenjeno trojico vidi v boju za zmago, pri Belgijcu Remcu Evenepoelu ni tako. "Remco se mi nikoli ni zdel kandidat za skupno zmago na tritedenskih dirkah in tudi tukaj mislim, da kar se tiče zmage, nima kaj iskati v generalni razvrstitvi. Remco bi lahko lovil etapne zmage in ne dirkal toliko na skupno uvrstitev," možnosti 24-letnega svetovnega prvaka v kronometru zavrača Valjavec.

Tudi za Mateja Mohoriča, člana ekipe Bahrain Victorious, Valjavec pravi, da bo eden od glavnih adutov svojega moštva. FOTO: Charly Lopez icon-expand

V nadaljevanju pogovora se je pomudil tudi pri ostalih Slovencih na dirki, ob Pogačarju in Rogliču bodo to še Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik. "Vsak od njih bo verjetno skušal dobiti vsaj eno etapo. Iskali bodo priložnosti, ko se jim bodo ponudile. Matej je že večkrat pokazal, da zna, Luka je bil velikokrat zelo blizu, Jan pa je tudi dokazal, da zna zmagati in izkoristiti vsako priložnost, ki se mu ponudi," pravi. Pomembno vlogo vidi predvsem pri Tratniku, ki bo pomočnik v ekipi Visma-Lease a Bike. "Definitivno bo v prvi vrsti pomočnik, a se lahko položaj na dirki obrne tako, da moraš izkoristiti svojo priložnost. Lahko pride tudi do tega, da Jonas ne bi mogel parirati v generalni razvrstitvi, na kar bi utegnili ostali dobiti proste roke. Imajo tudi Mattea Jorgenssona in zagotovo plan B."

Primož Roglič po Valjavčevih besedah lahko poseže po visokih mestih. FOTO: X icon-expand

Ob koncu se je Valjavec vrnil v preteklost, ko je tudi sam nastopal na dirki po Franciji. Pred razcvetom slovenskega kolesarstva na najvišji ravni je športna javnost na sončni strani Alp pred okoli 20, 15 leti navdušeno pogledovala proti tritedenskim dirkam, na katerih je med deseterico večkrat skočil prav Besničan. Pred prihodom generacije okoli Rogliča in Pogačarja ter drugih je nizal najboljše izide na tritedenskih pentljah. Najvišje je bil na Giru 2009, ko je bil sedmi, prvo uvrstitev med Slovenci v deseterici pa ima tudi s Toura leto prej. Nekdaj veliki dosežki so zdaj v senci, a kot pravi Valjavec, je to plod trdega dela izjemne generacije kolesarjev, zanj najboljše na svetu.

Jonas Vingegaard bo glavni Pogačarjev tekmec v boju za skupno zmago na Tour de Franceu. FOTO: AP icon-expand